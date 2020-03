Italien ergriff so drastische Maßnahmen gegen Covid-19 wie kein anderes Land in Europa. Städte wie Venedig, Mailand und Rom wirken verwaist

Rom – Mehr als 12.000 Ansteckunge mit dem Coronavirus wurden in Italien bisher erfasst, mehr als 800 Menschen starben infolge einer Erkrankung mit Covid-19. Die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen dürfte Experten zufolge sehr hoch sein. Angenommen wird, dass das Virus lange unbemerkt zirkulierte.

Laut Walter Ricciardi, Berater des Gesundheitsministeriums in Rom und Ex-Direktor des italienischen Gesundheitsinstituts ISS, wird es trotz der von der Regierung beschlossenen Quarantäne nicht vor Sommer zu einer Normalisierung im Alltag kommen.

Italien ergriff so drastische Maßnahmen wie kein anderes Land in Europa. Mittlerweile ist das ganze Land Sperrzone. Man darf sich nicht mehr aus seinem Wohnort in andere Kommunen begeben, nur wenn man zu seinem Arbeitsplatz will oder aus gesundheitlichen Gründen. Alle Museen und Sehenswürdigkeiten sind zu, genauso wie Schulen, Kindergärten und Universitäten. Alle Sportveranstaltungen sind ausgesetzt. (APA, red, 12.3.2020)