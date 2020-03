Wer von der Erde genug hat, kann sich bei Elite: Dangerous ins virtuelle All begeben. Es gibt nur wenige Spiele, die über die Jahre eine derart treue Community aufbauen konnten. Das Weltraum-MMO setzt auf eine Mischung aus Handel, Krieg und Politik. 400 Milliarden Sternensysteme soll es zu entdecken geben – genug Content zum Entdecken gibt es also allemal. Zudem ist es auch so, dass es allerlei Möglichkeiten gibt, sich in dem Spiel zu beteiligen. Eine Handlung gibt es in dem Sinn nicht.