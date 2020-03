Ende 2021 soll das neue Hotel am Wiener Donaukanal fertig sein. Visualisierung: Telegram71

Das Wiener Unternehmen IRMA Investments gab kürzlich den Startschuss für sein Hotelprojekt am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt. An der Adresse Obere Donaustraße 61 (an der sich bis vor kurzem eine als Parkplatz genützte Baulücke befand) entsteht bis Ende 2021 das erste "Radisson RED"-Lifestyle-Hotel im deutschsprachigen Raum.

Das Haus mit 179 Zimmern, Rooftop Bar, Fitnessstudio und modernem Event- und Seminarbereich wird von IRMA Investments für die Radisson Group realisiert. Die Pläne stammen vom Architekturbüro INNOCAD. (red, 12.3.2020)