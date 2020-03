Volkskrankheit Depression, Der Schneegänger, John Carter, Universum History: Oberst Redl, Tracks, Who Am I – dazu die Radiotipps

Gemeinsam statt einsam: Violet Markey (Elle Fanning) und Theodore Finch (Justice Smith) in "All die verdammt perfekten Tage" auf Netflix. Foto: Netflix

19.40 REPORTAGE

Re: Volkskrankheit Depression – Wie neue Therapien helfen können Depression ist die zweithäufigste Volkskrankheit, bisher sind die Therapiemöglichkeiten begrenzt. Die Sendung gibt Einblicke in neue Behandlungsmethoden. Bis 20.15, Arte

20.15 ERSATZPROGRAMM

Die Kabarett-WG Der ORF setzt Dancing Stars aus – Klaus Eberhartinger, Gery Seidl, Eva Marold, Michael Niavarani, Angelika Niedetzky, Günther Lainer und Alex Kristan treffen einander spontan zum Essen bei Gerald Fleischhacker und Andreas Vitásek, die Henderln in Salzkruste kredenzen. Getanzt wird eher nicht. Bis 21.35, ORF 1

20.15 ROMANVERFILMUNG

Der Schneegänger (D 2019, Josef Rusnak) Zwei Jahre nach dem Verschwinden des elfjährigen Darijo, Sohn kroatischer Einwanderer, wird seine Leiche gefunden. Kommissar Lutz Gehring zieht Polizistin Sanela in den Ermittlungen hinzu. Der Film basiert auf der Romanvorlage der Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann. In den Hauptrollen spielen Max Riemelt und Stipe Erceg. Bis 21.45, Arte

22.25 FANTASY

John Carter – Zwischen zwei Welten (USA 2011, Andrew Stanton) John Carter (Taylor Kitsch) durchschreitet auf der Flucht vor Indianern das Tor in eine andere Welt und findet sich auf dem Mars wieder, der von seltsamen Kreaturen bevölkert wird. Bis 00.25, 3sat

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Leidenschaft und Verrat – Oberst Redl, der Jahrhundertspion Der eine war Meister der Reportage, der andere Meisterspion. Egon Erwin Kisch machte den Fall des Oberst Alfred Redl, der für die Russen spionierte, erst bekannt. Kisch konnte in seiner journalistischen Arbeit die Vertuschungsversuche der k. u. k. Armeeführung geschickt unterwandern, indem er alle Vorwürfe gegen Redl in Form eines Dementis in der Prager Tageszeitung Bohemia veröffentlichte. Bis 23.35, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Tracks Das Magazin stellt diesmal Fragen nach Identität, Repräsentation und Zugehörigkeit. Bis 23.15, Arte

23.40 CYBERTHRILLER

Who Am I – Kein System ist sicher (D 2014, Baran bo Odar) Benjamin (Tom Schilling) und seine drei Kumpels sind Computernerds. Sie gründen eine Art Hackerkollektiv und sorgen im Netz mit spaßigen Aktionen für Aufsehen, bis ein Scherz zum blutigen Ernst wird. Spannend. Bis 1.20, ORF 1

ROMANZE

All die verdammt perfekten Tage (USA 2020, Brett Haley) Gelungene Verfilmung des Romans All the Bright Places von Jennifer Niven. Die Schwester der introvertierten Violet Markey (Elle Fanning) ist bei einem Unfall gestorben, sie leidet sehr unter diesem Verlust. Dann lernt sie den exzentrischen und unberechenbaren Theodore Finch (Justice Smith) kennen und mit ihm auch wieder die Lust am Leben. Netflix