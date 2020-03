Viele Eltern sehen sich derzeit mit arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert.

Die Fragen häufen sich. Seit die teilweise Schließung von Schulen und Kindergärten, die ab Montag in Stufen in Kraft treten soll, bekannt ist, sind viele Eltern verunsichert. Teilweise gibt es – vor allem bei Alleinerziehern – keine Möglichkeit, die Kinderbetreuung mit der beruflichen Tätigkeit zu verbinden.

Viele Eltern sind zudem mit arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert. An den Schulen wird der Unterricht zwar ausgesetzt, die Regierung empfiehlt dringend, Kinder dort, wo das möglich ist, zu Hause zu betreuen. Aber Schulen und Kindergärten bleiben prinzipiell geöffnet, es wird Betreuung angeboten. Genau dieses Angebot sorgt aber dafür, dass vielen Eltern nichts anders übriggeblieben wäre, als ihre Kinder weiter in Schulen und Kindergärten zu schicken.

Das liegt an der Rechtslage in Österreich. Im Urlaubsgesetz ist geregelt, dass Eltern eine bezahlte Pflegefreistellung nehmen können, wenn ihr Kind erkrankt ist oder aber die Person, die das Kind normalerweise betreut, ausfällt. Möglich ist in diesem Fall eine Freistellung bei einer Entgeltfortzahlung für eine Woche. Wenn das Kind unter zwölf Jahre alt ist und neuerlich erkrankt, kann eine zweite Woche dazugenommen werden. Allerdings würde diese Bestimmung in den meisten aktuellen Fällen Berufstätigen nicht helfen, sagt der Arbeitsrechtler Martin Risak.

Denn die sozialen Kontakte sollen schon eingeschränkt werden, wenn noch niemand erkrankt ist, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wenn alle gesund sind in der Familie, gibt es aber eben auch keine Pflegefreistellung mit Entgeltfortzahlung. So war die gesetzliche Lage zumindest bis Donnerstag. Da kündigte die Regierung eine neue Regelung an: Demnach wird es zu einem Sonderurlaub von bis zu drei Wochen für Eltern kommen.

Podcast: Wie sich der Shutdown auf Eltern, Schüler und Studierende auswirkt.

Ein Drittel Ersatz

Unternehmen würden dabei entscheiden, ob Mitarbeiter freigestellt werden, erklärte Kurz. Bis Ostern erhielten die Betriebe im Falle einer Freistellung ein Drittel der Lohnkosten ersetzt. Der ÖVP-Chef sagte weiter, dass die Unternehmen möglichst viele Mitarbeiter freistellen würden. Allerdings müsse auch kritische Infrastruktur – von Polizei, Supermärkten über Energieversorgung bis hin zu Verkehrsmitteln und Produktionsbetrieben – erhalten werden. Viele Personen müssten hier Dienst verrichten und vielfach Betreuungseinrichtungen in Anspruch nehmen.

Mit dieser Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch eine zweite Bestimmung für den Ausfall einer Betreuungsperson nicht greift. Diese Regel zielt nur auf Fälle ab, wenn der Babysitter oder die Großeltern verhindert sind, so Risak, und nicht auf Änderungen in Institutionen wie Schulen.

"Wichtiger Grund"

Daneben gibt es noch eine Regel im Angestelltengesetz und im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, wonach Dienstnehmer der Arbeit "aus wichtigem Grund" fernbleiben können – und zwar bei voller Weiterzahlung.

Zu diesen Gründen zählen auch rechtliche Verpflichtungen, etwa die Obsorge für ein minderjähriges Kind, so Risak. Sprich: Wenn es keine Betreuung für das eigene Kind gibt, können Dienstnehmer zu Hause bleiben. Wie lange genau, ist nicht ausjudiziert, sagt Risak, aber herrschende Meinung unter Juristen ist, dass Arbeitnehmern zehn bis 14 Tage für eine solche bezahlte Freistellung zustehen.

Bei einem Kind mit zwei Elterteilen würde das genug Zeit bringen, um damit bis Ostern auszukommen, wenn beide Elternteile die Auszeit nutzen. Aber: Aktuell wird auch diese Bestimmung nicht greifen, sagt Risak. Denn solange Schulen und Kindergärten prinzipiell offen halten, können Arbeitgeber immer zu Recht sagen, dass eine zumutbare Betreuung existiert, und damit verlangen, dass ihre Dienstnehmer erscheinen. Wer zu Hause bleibt und nicht auf Kulanz seines Arbeitgebers bauen kann, wäre somit in einer schlechter Position. Aus diesem Grund hat die Regierung die Initiative ergriffen.

Kein Verdienstentgang

Eine andere Regelung bringt keine Klarheit und somit keinen Vorteil für die Arbeitnehmer: Wird eine Arbeitsleistung nach Epidemiegesetz eingeschränkt oder verunmöglicht – weil beispielsweise ein Betrieb behördlich geschlossen wird –, gibt es einen Anspruch auf Verdienstentgang. Das gilt für Arbeitgeber wie -nehmer, wobei das Unternehmen die Bezahlung der Mitarbeiter durchführen muss und sich das Geld vom Bund zurückholen kann. Dabei ist überdies zu beachten, dass diese Möglichkeit nur bei Beschränkungen besteht, die von österreichischen Behörden veranlasst wurden. (Andreas Schnauder, András Szigetvari, 12.3.2020)