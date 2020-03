Aktion des Pay-TV-Senders führt bei so manchem Kunden zu einer unerwarteten Reaktion

Wofür Sky sonst Geld verlangt, soll es nun kostenlos geben: Spiele der deutschen Bundesliga. Foto: APA/zb/Jan Woitas

"Zeit zusammenzustehen". So formuliert es der Pay TV-Sender Sky in einer aktuellen Mitteilung. Angesichts dessen, dass es für viele Fußballfans durch die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus derzeit nicht möglich sei, ihren Lieblingssport live im Stadion mitzuverfolgen, habe man sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen: Die kommenden Spiele der deutschen Bundesliga sollen nämlich für alle kostenlos auf Sky Sport News HD ausgestrahlt werden –und zwar sowohl in Deutschland als auch Österreich und zunächst einmal für die nächsten zwei Runden.

Reaktion

Eine Aktion, die aber bei einigen der eigenen Kunden zu einer von Sky wohl kaum erwarteten Reaktionen geführt hat: Verärgerung. Die Aktion sei eine Frechheit gegenüber zahlenden Abokunden, formuliert es etwa ein Account auf Twitter. Andere Reaktionen unter dem Tweet von Sky Deutschland schlagen in eine ähnliche Kerbe, so fordert etwa ein User, dass bestehende Sky Kunden im Gegenzug finanziell entschädigt werden müssen.

Dies empört wieder andere Nutzer, die wiederum so gar nicht verstehen können, wie man in so einer Situation die Aktion von Sky nicht begrüßen könne. (red, 12.03.2020)