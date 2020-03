Auch ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger (m.) hatte gegen Basel nicht seinen besten Tag. Foto: AP Photo/Michael Probst

Frankfurt – Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Fußball-Europa-League vor dem Aus. Der deutsche Bundesligist unterlag am Donnerstagabend im Heimspiel dem FC Basel deutlich mit 0:3. Die Partie war wegen des grassierenden Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gegangen. Das würde auch im Retourspiel der Fall sein, das am 19. März neuerlich in Frankfurt stattfinden soll.

Samuele Campo (27.) leitete den Sieg des von Marcel Koller gecoachten Schweizer Vizemeisters mit einem direkt verwandelten Freistoß aus gut 20 Metern ein. Nach einigen Frankfurt-Chancen machten Kevin Bua (73.) und Fabian Frei (85.) den Sack zu. Damit wird es für das unterlegene Team von Trainer Adi Hütter, das in der vergangenen Saison in der Europa League erst im Semifinale gescheitert war, nächste Woche extrem schwierig, sollte das Spiel durchgeführt werden.

Martin Hinteregger spielte bei den Verlierern in der Abwehr durch, sein ÖFB-Teamkollege Stefan Ilsanker wurde in der 73. Minute eingetauscht. Für Frankfurt war es der nächste Rückschlag nach dem 0:4 in der Liga bei Bayer Leverkusen.

Basaksehir Istanbul schlug Kopenhagen dank eines VAR-Elfers von Visca in der 88. Minute mit 1:0, die Türkei distanzierte Österreich in der Fünfjahres-Wertung weiter. (APA, red, 12.3.2020)