Es ist 4.32 Uhr. Ich liege neben meiner Tochter. Sie wollte mich nach dem nächtlichen Fläschchen nicht mehr gehen lassen, hat sich zu mir gekuschelt, sich richtig in mich hineingedreht, gekichert, ihr Lama fest gedrückt und die Augen wieder zugemacht, da musste ich lächeln. Dann hat sie geschrien. Mich weggestoßen, mir den Finger in die Nase gesteckt, angerissen, mir ein paar Mal ins Gesicht geschlagen und sich weggerollt. Ich habe sanft auf sie eingeredet, Gute-Nacht-Lieder gesummt, ihr Bussis gegeben, noch ein Fläschchen gemacht, gebettelt, sie gewickelt, ihr den Dinosaurier und den Otter angeboten, mich weggesetzt und wieder zu ihr gelegt. Jetzt schläft sie, wie ein Baby: hustend, sich drehend, manchmal kichernd und manchmal jammernd. Über ein Jahr ist meine Tochter jetzt alt, und sie hat schon mal besser geschlafen, großteils aber schlechter.

4.320 Stunden tragen

Das erste halbe Jahr wollte sie nur auf Menschen schlafen. 4.320 Stunden getragen, entweder von ihrer Mama oder mir. Man kommt zum Schlafen – nur nicht auf dem Bauch, auf der Seite, allein oder mehr als zwei Stunden. Selbst im tiefsten Tiefschlaf gab's beim Weglegen kreischenden Protest. Eingeschlafen ist sie meistens wieder schnell, dank des Tipps eines Freundes: vertikal schaukeln.

Rauf und runter simuliert die Bewegungen im Bauch der Mutter viel besser als dieses Hin und Her aus den Filmen. Kniebeugen! Doch die sind anstrengend. Ein Gymnastikball! Das Hüpfen auf dem Ball simuliert die Kniebeugen, die die Schwangerschaft simulieren – es ist genial. Nur unsere Gäste verwirrt's. Ihre Blicke reichen von leichter Besorgnis bis Jugendamt. In kürzester Zeit sehen sie allerdings statt eines kreischenden Babys ein entspannt lächelndes Kind, nach zehn Minuten ein schlafendes zufriedenes. Ob sich meine Tochter nur schlafend stellt, damit dieses depperte Gehüpfe aufhört, werden wir nie erfahren.

Vertikales Schaukeln im Kinderwagerl auf Stufen

1. Schaukeln Sie das Baby niemals waagrecht. Also außer es hilft, dann schaukeln Sie ihr Baby immer waagrecht.

2. Im Kinderwagerl wird Ihr Kind immer einschlafen. Gehen Sie einfach ein paar Runden ums Haus, achten Sie auf den Untergrund. Beton mit Kies, circa 15 Kieselsteine pro Quadratmeter, funktioniert am besten. Außer Ihr Kind schläft besser mit Kinderwagerl auf Wiese, dann fahren Sie nicht auf Beton mit Kies. Fahren Sie auf Wiese oder nehmen Sie Ihr Kind in die Bauchtrage – viele Babys schlafen nicht gut im Kinderwagerl.

3. Mit der Bauchtrage gehen Sie Stufen auf und ab oder auf ebenem Gelände. Dann schläft es vielleicht immer oder manchmal nie. Benutzen Sie keine Einschlafhilfen.

Den Gymnastikball sind wir seit ein paar Monaten los. Die Pädagoginnen im Kindergarten meinten, sie können nicht mit 15 Kindern zum Einschlafen hüpfen. Nach einem halben Jahr konnten wir das Baby auch das erste Mal schlafend ins Gitterbett legen. Neben dem ungläubigen Starren aufs Babyfon ist sich fast eine ganze Folge "Game of Thrones" ausgegangen. Mittlerweile schläft die Kleine in guten Nächten von sieben am Abend bis zum nächsten Morgen um sechs in ihrem Zimmer. Ohne Einschlafhilfen geht's aber noch nicht: ein Häschen vom Patenonkel für den Kindergarten, ein Lama von mir für zu Hause und ein Kätzchen von der Oma für Vorarlberg. Die muss sie, geht's nach mir, niemals loswerden.



Hier ein paar Tweets, die unsere Schlafsituation beschreiben:

14. November 2019

Die Nacht mit Hypnose versucht: "Du verlierst dich im Schlaf, der Schlaf sich in dir, ihr werdet eins." Hat nicht geklappt. Fun Fact: Babys wachen immer auf, wenn man im Tiefschlaf ist, warten, bis man hellwach ist, und schlafen dann wieder ein.



25. November 2019

Um sechs mit Headbutt aufgeweckt, in den Finger gebissen, den Finger ins Aug gesteckt, Bauchhaare ausgerissen. EAVs "Tausend kleine Wunden sticht man sich jeden Tag, weil man sich so lieb hat, weil man sich so mag" bekommt mit Baby neue Bedeutung.

5. Dezember 2019

Erlebnisaufsatz: erster Flug zu zweit. Baby wird's zu eng: Schreianfall. Ich schnall es um, geh auf und ab. Nach 20 Minuten schläft's. Dankbare Blicke der anderen, anerkennendes Nicken der Eltern. Fühlt sich an wie Standing Ovations. Ich drehe eine Ehrenrunde.

12. Dezember 2019

Das Schönste ist Baby ins Bett bringen: wie es sich herkuschelt, gähnt, einem in die Augen schaut, seine voller Vertrauen langsam schließt, leise kichert und einschläft (5 %). Weil ich gleich Netflix schauen und alleine aufs Klo gehen darf (95 %).



1. Jänner 2020

Ausgiebiges Feuerwerk direkt vorm Fenster, das Baby schläft durch. Schussfest, würden Experten der Hundekunde zu ihm sagen, wenn es ein Hund wäre.

23. Jänner 2020

Ich hab heut ein Schläfchen gemacht, während es gespielt hat. Der Kindergarten wird die Machtverhältnisse verschieben, Baby. Irgendwann bin ich so wach, dass ich es einfach aufweck, wenn mir nach Spielen ist.



28. Jänner 2020

Sie haben schon recht: Mit dem Baby verschieben sich Perspektiven. Um sieben aufstehen bedeutet jetzt "einmal gemütlich ausschlafen".

Peter Sim ist Journalist bei "Dossier". Statt Parteifinanzen, Geldwäsche, Inserate und Waffenhersteller investigiert er derzeit seine einjährige Tochter in der Väterkarenz. Er lebt bei ihr wie einst Hunter S. Thompson bei den Hells Angels. Seine Berichte lesen Sie ab jetzt jeden zweiten Sonntag online im STANDARD, sein Karenztagebuch auf Twitter. Foto: Peter Sim