Auf das Event im Mai verzichten will man nicht – Auch Facebook und Google schränken ihre Entwickler-Konferenzen ein

Auf der diesjährige Microsoft-Build dürften neue Informationen für Windows 10x App-Entwickler an der Tagesordnung stehen. Foto: Microsoft / Screenshot: Redaktion

Auf dem alljährlichen Microsoft-Build-Event in Seattle stellt der Veranstalter Neuerungen für Entwickler und auch für Nutzer von Microsoftprodukten vor. In einem Gespräch mit "The Verge" gab die Firma bekannt, aufgrund der aktuellen Lage des Coronavirus, die Konferenz heuer digital abzuhalten.

Verbot für Veranstaltungen mit 250 Personen

Washingtons Gouverneur Jay Inslee verkündete gestern ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen bis vorerst Ende März. Obwohl die Microsoft-Build erst im Mai stattfindet, will der Veranstalter nicht auf eine eventuelle Verlängerung des Verbotes warten und vorsichtshalber alle Teilnehmer auf ein "virtuelles Format" vorbereiten. Auch für die Facebook F8 und Google I/O sagte man alle Teile der Entwickler-Events ab, die Menschenkontakt beinhalten.

Washingtons Gouverneur verkündete via Twitter ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 250 Personen.

Fokus auf Windows 10x und Dual-Screen-Geräte

Auf der letzten Microsoft-Build zeigte der Veranstalter den neuen Linux Kernel für Windows 10 und Minecraft AR. Heuer dürfte sich alles um die App-Entwicklung für das neue Dual-Screen Betriebssystem Windows 10X drehen. (emko, 14.03.2020)