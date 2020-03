Gerhard Wegscheidler war seit 2010 Bezirksrat der FPÖ in Meidling und soll nun bei der DAÖ für Verkehrspolitik zuständig sein

Der Meidlinger Bezirksrat Gerhard Wegscheidler (Mitte) mit Dietrich Kops, Karl Baron, Spitzenkandidat Strache und Klaus Handler.

Foto: Die Allianz für Österreich

Wien – Mit Gerhard Wegscheidler läuft ein weitere FPÖ-Bezirksrat zur neuen Allianz für Österreich (DAÖ) über. Das erklärte Karl Baron, Gründer und Klubchef der DAÖ, am Freitag in einer Aussendung. Wegscheidler, bisher Bezirksrat der FPÖ in Wien-Meidling und dort auch Mitglied der Verkehrskommission, soll demnach bei der DAÖ für die Verkehrspolitik zuständig sein.

Unmut über Umgang mit Strache

Ausschlaggebende Motivation für Wegscheidlers Wechsel war laut DAÖ die Art und Weise, wie die Wiener Landespartei mit ihrem ehemaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache und dessen Frau Philippa umgegangen sei. Zudem sei für Wegscheidler die politische Linie der FPÖ so gut wie nicht mehr erkennbar. Der 58-Jährige ist beruflich als Filialleiter tätig und war seit 2010 FPÖ-Bezirksrat in Meidling.



"Ich freue mich außerdem, bekanntgeben zu können, dass noch weitere Mitstreiter dem mutigen Schritt Wegscheidlers folgen und schon demnächst treue Freunde aus dem Kreis der Bezirksräte der neuen Bürgerbewegung von H.-C. Strache beitreten werden", kündigte Baron an. Wer diese Neuzugänge sein werden, nannte er nicht. (APA, 13.3.2020)