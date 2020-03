Sturheit zahlt sich manchmal nicht aus. Foto: CCP Games

16 Jahre Arbeit und 5.000 Dollar soll ein Eve Online-Spieler durch eine Unachtsamkeit zerstört haben. Der User namens "Lactose Intolerant" soll bei dem Weltraum-MMO alleine mit äußerst wertvoller Fracht unterwegs gewesen sein. Dies wurde wiederum von anderen Spielern ausgenutzt, die sein Schiff angriffen und es zerstörten. In Foren und auf Reddit wird diese Causa nun seit Tagen diskutiert. Bei vielen Spielern herrscht Unverständnis über das Vorgehen des Nutzers.

Langjähriger Spieler, aber "stur"

Selbst der Chef seiner virtuellen Firma namens Among Shadows hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. So wurde Lactose Intolerant nachgesagt, dass er ein junger unerfahrener Spieler gewesen sein soll. Dies stimmt allerdings nicht, da er seit 2004 spielt und immer wieder Pausen gemacht hat. Allerdings sagt sein Chef ihm nach, dass er "stur" sein sollte, was zu dem Vorfall führte.

Resurrected Starships

Wird wohl nicht mehr spielen

Eine Strafe gab es für den Spieler keine. Allerdings hat "Lactose Intolerant" angekündigt, dass er nicht mehr für Among Shadows tätig sein wird. Der ältere Spieler wird wohl auch Eve Online gänzlich hinter sich lassen, wie sein ehemaliger Vorgesetzter ankündigte. "Wir wünschen ihm in Zukunft nur das Beste, bei all dem, was er in Zukunft macht", betonte der Nutzer namens "tharvoil" auf Reddit. Spott gibt es aber weiterhin für das Vorgehen des Mannes.

Worum es bei dem Spiel geht

Bei Eve Online gibt es im Grunde keine Handlung. Das Spiel wird von der Community organisiert – Entwickler CCP Games setzt lediglich die Rahmenbedingungen für das MMO. Generell ist es so, dass Handel, Politik und Krieg die wichtigsten drei Säulen sind. In dem Spiel gibt es mittlerweile auch mehrere Fraktionen und Firmen, die gemeinsam arbeiten und regelmäßig Schlachten gegeneinander ausführen. (red, 13.3.2020)