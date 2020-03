Das 47-jährige Opfer ist nicht in Lebensgefahr, der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt eingeliefert

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Foto: elmar gubisch

Bad Vöslau – In Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat ein Ehestreit in der Nacht auf Freitag blutig geendet. Nach Polizeiangaben hatte eine 34-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen und auf ihren 47 Jahre alten Mann eingestochen. Das Opfer wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert, die Beschuldigte ist in Haft.

Schauplatz der Tat am Freitag gegen 1.00 Uhr war laut Polizei ein Wohnhaus in Bad Vöslau. Im Verlauf des Streits soll es auch zu Tätlichkeiten gekommen sein. Letztlich war das Küchenmesser im Spiel. Die 34-Jährige soll ihren Mann in den Oberkörper gestochen haben.

Für das Opfer bestand der Polizei zufolge keine Lebensgefahr. Die Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall könnte auch Alkohol im Spiel gewesen sein, schrieb der "Kurier" online. (APA, 13.3.2020)