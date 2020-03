Die Apple Stores in China sperren wieder auf. Foto: APA/AFP/STR

In China entspannt sich die Lage nach wochenlangen Sperren aufgrund des Coronavirus langsam wieder. Apple gab am Freitag bekannt, dass nun wieder alle 42 Stores des Landes geöffnet hätten.

Verkaufseinbruch bei iPhones

Die Apple Stores waren teilweise über einen Monat lang zugesperrt. In China waren die Einschränkungen des sozialen Lebens, bei Reisen und im Handel weitgehend Ende Jänner im Vorfeld des Neujahrsfestes in Kraft getreten. Nachdem die Zahl der Neuerkrankungen nun stark zurückgegangen sind, läuft der Alltag allmählich wieder an.

Apple soll im Februar laut Reuters weniger als eine halbe Million iPhones in China verkauft haben. Das Unternehmen soll laut informierten Quellen außerdem den für Ende März geplanten Start des iPhone 9 verschoben haben. (red, 13.3.2020)