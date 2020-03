Disney glaubt fest an das Kinoerlebnis. Foto: Disney

Um der aktuellen Situation mit der erforderlichen Vorsicht zu begegnen, werden in Österreich die Filme Mulan, The New Mutants und Antlers verschoben. Disney schreibt in einer Aussendung: "Wir glauben fest an das Kinoerlebnis und suchen aktuell nach neuen Startterminen in 2020, die wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben werden."

Auch der weltweite Kinostart von A Quiet Place 2 wird verschoben. Constantin Film schreibt: "Wir unterstützen und glauben an die Besonderheit des gemeinsamen Kinoerlebnisses und freuen uns, Ihnen dieses dann zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr zu ermöglichen, sobald die Auswirkungen dieser Pandemie auf den globalen Kinomarkt besser einzuschätzen sind." (red, 13.3.2020)