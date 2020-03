Der Spruch hat längst Staub angelegt. Und er hat Karl Lagerfeld überlebt. "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", ging dem deutschen Designer 2012 in Markus Lanz' Talkshow über die Lippen, während er nebenbei an einem Kelch Cola light nippte. Für den Hanseaten war die Jogginghose die Uniform der undisziplinierten Couchpotatos, jener Leute, die den Nachmittag bevorzugt mit Barbara Karlich verbringen.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Dermaßen verächtlich würde ein Lagerfeld heute nicht über die Baumwollhose reden. Sie ist längst nicht mehr Synonym des unbekümmerten Laisser-faire, sondern erscheint wie gemacht für Zeiten verordneten Social Distancings.

Spätestens mit dem Ausbruch von Corona wurde sie zur Arbeitsuniform der derzeit Privilegierten, die im Homeoffice am Laptop sitzen. Was am Morgen aus dem Kasten gezogen wird, bleibt für die Kollegen unsichtbar, selbst in Videokonferenzen verschwindet die Jogginghose unter dem Arbeitstisch.

Das Unternehmen Mandala macht öko-faire Yoga- und Sportswear. Foto: Mandala Fashion

Auch Stars in Quarantäne entdecken die Qualitäten der bequemen Hose: Jessica Alba und ihre beiden Töchter wechseln für ihre Tiktok-Choreografien zurzeit maximal in den Pyjama.

Jessica Albas Tiktok-Uniform.

Diese Entwicklung verwundert nicht. Die Jogginghose hat sich "als akzeptable casual Hosenform etabliert", so hieß es eben erst auf der Website der "Vogue". Oder, anders gesagt: Die Trainingshose gammelte auch schon vor Corona nicht mehr nur auf dem Sofa herum. Längst war sie das verhätschelte Adoptivkind der Luxusmode-Industrie.

Selbst Lagerfeld hielt sich nicht lange an sein Geschwätz von gestern, er schickte Cara Delevingne 2014 über den Chanel-Laufsteg. Athleisure hieß damals das Modegebot der Stunde, die Trainingshose hielt als Flugbegleitung des internationalen Mode-Jetsets her: Wenn Gigi Hadid am Flughafen von Mailand von Paparazzi abgeschossen wurde, dann trug sie nicht selten – ja, genau.

Trainingshosen, die im Homeoffice wie draußen funktionieren: von Lacoste, FW 2020. Foto: APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Am Status der Jogginghose hat sich seither wenig geändert. Sie soll in Modekollektionen Coolness wie Bodenständigkeit vermitteln. Bei Lacoste wurde sie zwar in die Socken gesteckt, aber eben auch mit Loafern kombiniert. Vielleicht wäre die Kombination was für Armin Wolf, wenn er mal wieder Humor beweisen will?

Armin Wolf feierte vor einigen Jahren den "Internationalen Tag der Jogginghose". J

Wir erinnern uns: Am 21. Jänner 2014, dem "Internationalen Tag der Jogginghose", moderierte der ORF-Moderator in zitronengelber Trainingshose die "ZiB 2". Diese Erfindung haben wir bekanntermaßen einigen Österreichern zu verdanken. Sie haben ein Kleidungsstück zu würdigen gewusst, dessen Qualitäten so manche erst in Krisenzeiten zu schätzen lernen. (Anne Feldkamp, 19.3.2020)