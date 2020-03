Immer ein Lächeln auf den Lippen: Christoph Waltz als Nazi-Oberst Hans Landa in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" – um 22.00 Uhr in ZDF neo. Foto: ZDF/ HBO

9.55 RETRO

Winnetou I (D 1963, Harald Reinl)Die Apachen befinden sich auf dem Kriegspfad, die Eisenbahn soll mitten durch ihr Land führen. Das geht gar nicht. Old Shatterhand will den dafür verantwortlichen Banditen Santer von dem Plan abbringen. Als Häuptling Winnetou gefangen genommen wird, kann ihn Old Shatterhand befreien und sich damit dessen Freundschaft erwerben. Gemeinsam bringen sie Santer zur Strecke. Klassiker mit Pierre Brice und Lex Barker. Bis 11.30, ORF 1

18.10 WISSEN

Mit offenen Karten: Algerien – Enttäuschte Hoffnung? Algerien ist reich an Ressourcen, hat eine junge Bevölkerung, über 1000 Kilometer Mittelmeerküste, Naturschönheiten und geologische Besonderheiten. Und doch erlebte das Land nie eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung. Warum? Bis 18.20, Arte

20.15 HUMORIG

Winterkartoffelknödel (D 2014, Ed Herzog) Nach Dampfnudelblues muss Sebastian Bezzel als Polizist Franz Eberhofer in seinem zweiten Fall mehrere seltsame Todesfälle rund um die Familie Neudorfer aufklären. Während die Mehrheit an Selbstmord glaubt, hat Eberhofer einen anderen Verdacht. Mordsgaudi.

Bis 21.50, ORF 1

20.15 SONDERSENDUNG

ZiB Spezial Programmänderung aus aktuellem Anlass mit den neuen Entwicklungen zum Corona-Virus. Die ursprünglich vorgesehene Schlagerparade verschiebt sich. Bis 21.50, ORF2

20.15 DOKUMENTATION

Einstein und Hawking – Das Geheimnis von Zeit und Raum (1/2 und 2/2) Um die Jahrhundertwende des vergangenen Jahrhunderts entwickelte Albert Einstein (1879–1955) eine revolutionäre Theorie, die die bis dato bestehenden Vorstellungen von Raum und Zeit völlig neu definierte. Seine Relativitätstheorie war eine Inspirationsquelle für Stephen Hawking (1942–2018). Hawking war der erste Forscher, der sich an den Schnittpunkt der beiden großen Theorien zur Funktionsweise des Universums wagte: Einsteins Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Wie sehen die Wissenschafter Einsteins Ideen heute? Bis 22.00, Arte

20.15 KABARETT

Küss die Hand mit Monika Gruber und Viktor Gernot In diesem Gemeinschaftsprogramm werden die bislang ungeklärten Fragen an das andere Geschlecht diskutiert. Spielen Frauen tatsächlich Orgasmen vor, und wenn ja, warum? Wo beim Mann befinden sich Anlassknopf und Austaste? Und: Wie wird man den Datingpartner, der nicht gefällt, möglichst schnell wieder los? Bis 22.45, Servus TV

22.00 SADISTISCH

Inglourious Basterds(USA/D 2009, Quentin Tarantino) Eine Gruppe amerikanischer Soldaten skalpiert unter dem Befehl von Brad Pitt Nazis, eine traumatisierte Jüdin wird zur Femme fatale. In rasantem Erzähltempo verflicht Tarantino zwei Rachefeldzüge und schreibt dabei die Geschichte um. Mit Christoph Waltz in der Rolle seines Lebens. Bis 0.30, ZDF neo

22.30 MUTPROBEN

Nerve (USA 2016, Henry Joost, Ariel Schulman) Es beginnt mit einem illegalen Spiel im Internet: Bei Nerve absolvieren Teilnehmer Mutproben, die ihnen von anonymen Zuschauern vorgegeben werden. Mauerblümchen Vee (Emma Roberts) meldet sich an. Und während die ersten Challenges noch harmlos sind, steigern sie sich bald ins Extreme, Lebensbedrohliche. Kurzweiliger, in Neonfarben getauchter Teenie-Thriller mit interessanten Untertönen – wozu kann Anonymität im Internet führen? Bis 0.30, Tele 5

0.35WILDE HUNDE

Reservoir Dogs (USA 1992, Quentin Tarantino) Weil ein Juwelenraub schiefgeht, bezichtigen sich die sechs daran beteiligten anonymen Mitglieder einer Kriminellengang gegenseitig des polizeilichen Spitzelwesens. Stars wie Harvey Keitel und Steve Buscemi tummeln sich in diesem Blood-and-Crime-Klassiker. Bis 2.05, ZDF (Astrid Ebenführer, 14.3.2020)