1970 wurde Jane Fonda wegen angeblichen Drogenschmuggels verhaftet – "Jane Fonda in fünf Akten", 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Runde der Chefredakteure Diskussion zum Thema Coronavirus. Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Coronavirus: Der Zusammenhang zwischen Angst und Rassismus. 2) Roma-Bettler – ein Phänomen der Armutsmigration. 3) Weitblicke mit Robert Menasse. Bis 14.00, ORF 2

14.45 ZEITREISE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Eine Zeit maschine katapultiert den Teenager Marty McFly (Michael J. Fox) in das Jahr 1955, wo sich ausgerechnet seine Mutter in ihn verliebt. Doch wenn seine Mutter nicht mit seinem Vater zusammenkommt, wird er nie geboren. Um zurück in die Zukunft zu gelangen, muss er seine Eltern verkuppeln. Bis 16.30, ZDF

16.55 MAGAZIN

Metropolis Metropole Rijeka / Olga Tokar czuk: Zu Besuch bei Polens nahbarer Nobelpreisträgerin. / Jérôme Bel: Leicht füßiger Tanz ohne CO2-Fußabdruck. / In der Werkstatt mit Malerin Katharina Grosse. / Undine: Christian Petzolds modernes Großstadtmärchen. / Florentina Holzingers Antiballett. Bis 17.40, Arte

20.15 SERIE

Freud Der Psychoanalytiker als jugend licher Antiheld: Marvin Kren (Rammbock, 4 Blocks) macht daraus eine fiebrige Mördergeschichte mit Ausflügen ins Reich der Trance und des Okkultismus und ins Horrorgenre. Der eigentliche Star der Serie ist Georg Friedrich als nachdenklicher Polizist. Der ORF hat hier mit Netflix die erste Serie produziert, und das ist durchaus geglückt. Zwei Folgen zum Auftakt. Bis 22.15, ORF 1

Interview mit Marvin Kren, Seite 34

20.15 MAGAZIN

Coronavirus: Wie geht es weiter mit der Kultur? Die Bundesregierung hat anlässlich der Corona-Krise ein Maßnahmenpaket beschlossen, das auch einschneidende Auswirkungen auf die österreichische Kulturlandschaft hat. Peter Fässlacher spricht mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kunst und Kultur über die Folgen für den Kulturbereich. Bis 21.45, ORF 3

20.15 THRILLER

K-19 – Showdown in der Tiefe (USA 2001, Kathryn Bigelow) Der Film beruht auf wahren Begebenheiten aus der Zeit des Kalten Krieges, Bigelow schildert darin die Geschichte des sowjetischen Atom-U-Boots K-19. Eine Reihe von technischen Fehlern führt dazu, dass das U-Boot in Reichweite der amerikanischen Küste kurz vor einer Kernexplosion steht. Der Ausbruch des dritten Weltkriegs droht. Spannend. Mit Harrison Ford, Peter Sarsgaard, Liam Neeson. Bis 22.25, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Gemeinsam gegen das Virus – Die große Prüfung Gäste bei Claudia Reiterer: Karl Nehammer (ÖVP), Rudolf Anschober (Die Grünen), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Elisabeth Puchhammer-Stöckl (Virologin, Med-Uni Wien). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Jane Fonda in fünf Akten Sie ist die Tochter von Hollywoodstar Henry Fonda und verkörperte als Teenager das süße Mädel von nebenan. Später war sie Weltraum-Pin-up und finanzierte als Aerobic-Queen ihre Politkampagnen. Susan Lacys Dokumentation erzählt von einem Leben voller Widersprüche. Bis 1.15, ORF 2

23.35 WISSEN

Precht: Ökonomie und Ökologie – Ein Widerspruch? Das fragt der Philosoph Richard David Precht die Politökonomin Maja Göpel. Bis 0.20, ZDF

1.30 ENG

Buried – Lebendig begraben (USA 2010, Rodrigo Cortés) Soldat Paul (Ryan Reynolds) wird im Irakkrieg entführt, die Kidnapper fordern Lösegeld. Die Lage, in der sich Paul befindet, schlägt alles: Er ist lebendig begraben. Ein Film, ein Schauplatz, ein Akteur. Kann was. Bis 3.05, Pro Sieben