Ansichtssache

Kleines Corona-Lexikon: Ein Leitfaden für Kinder

Was ist ein Virus? Was hat es mit meinen Großeltern zu tun? Und warum kaufen Erwachsene jetzt wie blöd Klopapier? Alles, was du über das Coronavirus wissen musst

Ansichtssache

Peter Mayr, Karin Riss