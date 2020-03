Zion Williamson verdient als Rookie zwar weniger als die Superstars der Liga, spendabel ist er aber schon. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jonathan Baker

New Orleans – Zion Williamson hat via Instagram verkündet, den Rest des Monats die Gehälter sämtlicher Arbeiter der Heimarena seiner New Orleans Pelicans abzudecken. Wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Beschäftigen in den 29 Spielstätten mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen.

Der 19-jährige Rookie-Superstar schrieb in seinem Post, dass ihn seine Mutter gelehrt habe, dankbar und ein Vorbild zu sein. "Es ist ein kleiner Weg für mich, meine Unterstützung und meine Wertschätzung zu zeigen." Von der etwa drei Millarden US-Dollar reichen Besitzerin der Pelicans, Gayle Benson, war davor nichts zu hören.

Davor hatten die NBA-Stars Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und Kevin Love (Cleveland Cavaliers) den Mitarbeitern ihrer Heimarenen jeweils 100.000 Dollar als Soforthilfe gespendet.

"Möchte den Menschen helfen"

"In dieser schwierigen Zeiten möchte ich den Menschen helfen, die mein Leben, das meiner Familie und das meiner Teamkollegen einfacher machen", schrieb Antetokounmpo bei Twitter. "Ich hoffe, dass in Zeiten dieser Krise andere nachziehen, um unsere Gemeinschaft zu unterstützen", hatte Love zuvor bei Instagram mitgeteilt. Die Cavaliers arbeiten bereits an einem Plan, um die Mitarbeiter in ihrem Heimstadion Rocket Mortgage Fieldhouse entsprechend zu entschädigen.

Auch Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks, lässt seine Mitarbeiter im American Airlines Center nicht im Stich. So erhalten alle nach Stunden Beschäftigen zunächst denselben Lohn, den sie verdient hätten, wenn die kommenden vier Heimspiele der Mavericks stattgefunden hätten. Auch viele andere Teams arbeiten an entsprechenden Notfallplänen. (red, sid, 13.3.2020)