Vertreter der irakischen Armee auf einem Flugplatz in Karbala, der sich gerade in Bau befindet und von US-Truppen attackiert wurde. Foto: AP Photo/Anmar Khalil

Bagdad – Der von den USA und Großbritannien genutzte Militärstützpunkt Taji im Irak ist nach Angaben aus US- und irakischen Sicherheitskreisen erneut mit Raketen beschossen worden. Der Stützpunkt, auf dem am Mittwoch zwei US-Bürger und ein britischer Soldat bei einem Angriff getötet wurden, sei am Samstag mit zwei Raketen angegriffen worden, hieß es.

Nach dem Angriff vom Mittwoch hatten die USA Vergeltungsangriffe auf pro-iranische Milizen geflogen. (APA, 14.3.2020)