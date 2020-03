US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass Google an einer Website arbeite, mit deren Hilfe Bürger anhand ihrer Symptome selbst abschätzen können sollen, ob ein Test auf das neuartige Coronavirus notwendig ist. Diese Ankündigung traf jedoch auf Verwunderung von Seiten des Internet-Giganten, denn laut The Verge war zum Zeitpunkt der Ankündigung von keiner Website für die breite Masse die Rede.

Google hatte "keine Ahnung"

Trump erklärte, dass Google mit einem großen Entwicklerteam an dem Projekt arbeite und bereits bedeutende Fortschritte erzielt habe. Laut des US-Präsidenten solle die Website für alle Bundesstaaten und US-Bürger zur Verfügung stehen. Wie Wired jedoch berichtet, zeigte sich Google überrascht über die Ankündigungen Trumps.

In einem Twitter-Beitrag klärte der Internet-Riese auf und unterstrich, dass sich das Projekt in einer "frühen Phase" befinde. Auch arbeite nicht Google selber and der Entwicklung, sondern dessen Tochterfirma Verily. Die Website solle außerdem vorerst nur in der Region rund um San Francisco getestet und das Projekt dann allmählich weiter ausgeweitet werden.

Das Projekt befindet sich eigentlich noch in der "frühen Phase"

Doch selbst das sei ursprünglich nicht geplant gewesen. Laut The Verge war die Website für Arbeitskräfte des Gesundheitssystems gedacht, und nicht für die breite Masse, wie der US-Präsident ankündigte. Aufgrund der überraschenden öffentlichen Aussage Trumps, werde Verily die Website nun doch für alle zugänglich machen.

Mit Hinweis zu Anlaufstellen

US-Vizepräsident Mike Pence erklärte dagegen, ein Startdatum für die neue Website solle voraussichtlich bereits am Sonntagabend bekannt gegeben werden: "Man kann auf die Website gehen, seine Symptome eingeben und bekommt dann Hinweise, ob ein Test angeraten ist oder nicht", sagte Pence. Zudem werde die Website dem Nutzer Anlaufstellen in seiner Nähe nennen, wo ein Virus-Test vorgenommen werden könne. (hsu/APA, 14.3.2020)