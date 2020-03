Die Entwicklerkonferenz von Apple soll ein neus Online-Format bekommen Foto: Apple

Wie viele Konferenzen und Events in der Technologie-Branche, werden auch für Apples WWDC Maßnahmen gesetzt, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. In einem Blog-Eintrag teilte der Tech-Riese mit, seine Entwicklerkonferenz heuer ausschließlich im Internet abzuhalten.

Alles online

Im Juni hätten zum 31. Mal Nutzer, Entwickler und Journalisten in San Jose zur alljährlichen Entwicklerkonferenz von Apple zusammenkommen sollen. Wegen der prekären Lage der Coronavirus-Pandemie sollen nun alle aktuelle Neuigkeiten zu den zukünftigen Apple-Produkten und Betriebssystemen digital übermittelt werden.

In einem neuen online Format sollen App-Entwickler zu online Sessions und Keynotes eingeladen werden, in denen das neue iOS14, tvOS 14, und das neue MacOS vorgestellt werden. Auch online werde man die ersten Beta-Versionen der Betriebssysteme an Entwickler verteilen.

Eine Million Dollar

Um umliegende Hotels und regionale Lokale, die aufgrund der Absage eines Events dieser Größe erhebliche Verluste erleiden müssten, zu entlasten, hat Apple außerdem angekündigt eine Million Dollar zu spenden. (hsu, 14.3.2020)