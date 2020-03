Covid-19

Coronavirus: Heiligenblut unter Quarantäne – Regierung stellt Vier-Milliarden-Euro-Hilfspaket in Aussicht

Die Regierung kündigt ein neues Kurzarbeitsmodell und das Ende des Nulldefizits an. Damit die Sondergesetze am Montag in Kraft treten können, finden am Wochenende Nationalratssitzungen statt