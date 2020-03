Besonders über Sprachnachrichten verbreiten sich zurzeit Gerüchte in den sozialen Medien Foto: Redaktion

Zurzeit kursieren auf sozialen Medien etliche Gerüchte um das Coronavirus und die eindämmenden Maßnahmen der Regierung. Nun verbeiten sich auch Gerüchte, die behaupten, Forschungsergebnisse der Meduni Wien würden auf einen Zusammenhang zwischen Ibuprofen und einer Verstärkung der Covid-19-Symptome hinweisen.

Zuvor lies die angekündigte Pressekonferenz am Freitag, bei der weitere Maßnahmen, wie die Schließung zahlreicher Geschäfte, vorgestellt wurden, Fake-News über drastischere Maßnahmen, wie einer Ausgangssperre in Wien, die Runde machen.

Audio-Nachrichten

Gerüchte dieser Art scheinen sich besonders durch Sprachnachrichten, die auf Whatsapp versendet und weitergeleitet wurden, zu verbreiten. Oftmals wird etwa behauptet, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel, oder andere Regierungsbeteiligte, vertrauliche Informationen in From einer Sprachnachricht weiterleiteten, die die Empfänger vor gravierenden Maßnahmen warnen sollen. In der Pressekonferenz am Freitag warnte die Regierung ausdrücklich vor solchen Falschmeldungen.

Falschinformation zu "Forschungsergebnissen"

Nun verbreitet sich ein weiteres Gerücht auf ähnlicher Art und Weise. Es wird etwa behauptet, dass angebliche Forschungsergebnisse der "Wiener Uniklinik" belegten, dass das Medikament Ibuprofen einen verstärkenden Effekt auf Covid-19-Symptome habe.

Die Medizinische Universität Wien wehrte sich per Aussendung gegen die kursierenden Gerüchte und wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Falschmeldung handle und sie in keinerlei Zusammenhang mit der Medizinischen Universität Wien stünde. Auch das Innen- und Gesundheitsministerium warnten auf Twitter vor der Falschmeldung.

Auf Facebook und anderen sozialen Medien warnt die Medizinische Universität Wien vor der Falschmeldung

Faktencheck

Empfängern ähnlicher Sprachnachrichten ist ein sorgsamer Umgang mit der Weitergabe der Information anzuraten. Bevor einer Meldung glauben geschenkt werden sollte, sollte zunächst überprüft werden, um welche Quelle es sich handelt. Ist keine Quelle angegeben, sollte die Behauptung im Internet recherchiert werden, um zu überprüfen, ob vertrauenswürdige Medien oder verifizierte Quellen bereits darüber berichtet haben. Auch können Institutionen, wie in diesem Fall die Medizinische Universität Wien, direkt gefragt werden, um Falschinformationen aus erster Hand überprüfen zu lassen oder offizielle Stellen auf Fake-News hinzuweisen.

Auch gibt es eine Reihe an Faktencheck-Tools wie die österreichische Website Mimikama oder die US-Plattform Snopes, die sich vor allem mit aktuell kursierenden Gerüchten auseinandersetzen. (hsu, 14.7.2020)