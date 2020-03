Bernie Sanders und Joe Biden wollen Donald Trump herausfordern. Foto: Reuters/Ernst

Washington – Überschattet von der Coronavirus-Krise treten die demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders am Sonntagabend (20.00 Uhr; Montag 01.00 Uhr MEZ) in einem TV-Duell gegeneinander an. Der 77-jährige Ex-Vizepräsident Biden und der 78-jährige linksgerichtete Senator Sanders wollen wenige Tage vor der nächsten Vorwahlrunde Wähler von sich überzeugen.

Der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie dürfte zu einem wichtigen Thema der Debatte werden. Biden ist nach einer Reihe von Vorwahl-Erfolgen klarer Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Sanders ist aber ein wortgewaltiger Debattierer, der bei dem TV-Duell punkten könnte. Die Fernsehdebatte findet zwei Tage vor Vorwahlen in den Bundesstaaten Arizona, Florida, Illinois und Ohio statt. Sie wird wegen des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen und wurde von Arizona in die Hauptstadt Washington verlegt. (APA, 14.3.2020)