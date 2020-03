Das Coronavirus wird leider weiterhin die Schlagzeilen dominieren, hier bleibst du in Kürze informiert:

[Live] Kanzler Kurz ruft die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, Ab Montag soll Österreich auf Notbetrieb laufen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen



[Italien] Mangel an Intensivbetten in Italien: "Wir befinden uns im Krieg".

[Wirtschaft] Kurzarbeit wird bis auf null Stunden ausgedehnt.

Die Wirtschaftsministerin sieht drastische Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen und Beschäftigte. Der vier Milliarden schwere Krisenfonds wird – wenn nötig – aufgestockt.

Ärzte kritisieren, dass Tiroler Skigebiete bis Montag geöffnet sind.

[Großbritannien] London argumentiert, die Covid-19-Welle sei nun unvermeidbar, sie solle möglichst im Sommer stattfinden. Für ältere Menschen soll es aber harte Restriktionen geben.

[Web] Med-Uni Wien warnt vor Fake-News zu Ibuprofen und Covid-19-Symptomen.

[Sport] Premier League: Shutdown bis mindestens September denkbar.

[Familie] Schulen zu, Kinder daheim: Der neue Familienalltag.

[Abschalten] Wie man in Zeiten eingeschränkter Reisefreiheit digitale Balance bewahrt.

[Gesundheit] Was Intensivmediziner über Covid-19 wissen sollten.

[Migration] Immer mehr Afrikaner nutzen die Flüchtlingsroute über Ecuador oder Brasilien bis in die USA. Meist geht es aber schon im Süden Mexikos nicht mehr weiter.

[Wetter] Hoher Luftdruck ist in ganz Österreich wetterbestimmend. Morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder – bevorzugt in den Tälern und Becken des Südens – lichten sich rasch und nachfolgend setzt sich in allen Landesteilen der Sonnenschein durch. Zeitweise durchziehende Wolkenfelder stören den freundlichen Eindruck dabei kaum. Bis zu 18 Grad.

[Zum Tag] Am 15. März 1978 erschien Janoschs illustriertes Kinderbuch Oh, wie schön ist Panama. 1979 erhielt der Autor dafür den Deutschen Jugendliteraturpreis.