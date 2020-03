Die WHO hat eine Anleitung veröffentlicht, wie man Desinfektionsmittel selbst herstellen kann. Foto: APA/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In Zeiten von Hamsterkäufen und gierigen Menschen, die aus der Not Profit schlagen wollen, kann es vorkommen, dass Desinfektionsmittel knapp werden. Diese sind neben dem Händewaschen aber aktuell das beste Gegenmittel gegen das Coronavirus, da unser Körper noch keine Abwehrstrategie gegen das neuartige Virus entwickelt hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nun eine Anleitung veröffentlicht, wie man Desinfektionsmittel selbst herstellen kann.

Diese Mittel werden benötigt

Für einen Liter benötigt man 830 Milliliter Ethanol (96 Prozent) oder 750 Milliliter Isopropylalkohol (99,8 Prozent), 42 Milliliter Wasserstoffperoxid (drei Prozent), 15 Milliliter Glycerin (98 Prozent) und 110 Milliliter abgekochtes Wasser. Verwendet man Isopropylalkohol, sind es circa 193 Milliliter. Bei der Herstellung benötigt man einen Messbecher, ein Gefäß zum Mischen und ein Gefäß zum Lagern. Für unterwegs kann man das Mittel etwa in eine Spülmittelflasche füllen.

Weitere Dinge zu beachten

Herstellen sollte man das Desinfektionsmittel in einem gut gelüfteten Raum oder draußen. Zudem betont die WHO, dass man sich dabei von Hitze- und Feuerquellen fernhalten soll. Bei der Lagerung sollte man darauf achten, dass Kinder keinen Zugriff darauf haben. Zudem ist eine Kennzeichnung wichtig. Die WHO weist weiter daraufhin, dass man das Mittel nur äußerlich anwenden und nicht trinken oder bei Wunden beziehungsweise Schleimhäuten verwenden sollte.

Hände waschen reicht vollkommen!

Wer sich nicht als DIY-Chemiker betätigen will, sollte übrigens nicht verzweifeln. Händewaschen reicht laut der WHO als Schutzmaßnahme vollständig aus. Auf der Videoplattform Youtube boomen aktuell Videos, bei denen die richtige Praxis vorgezeigt wird. Auch DER STANDARD hat eine Anleitung dazu veröffentlicht. Sollten noch Fragen zum Virus bestehen, werden diese ebenso hier beantwortet. (red, 15.3.2020)