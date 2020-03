Wahlen mit Abstand. Foto: AFP/Marin

Auf dem Boden zeigen Klebestreifen, dass die Wähler eine Mindestdistanz von einem Meter zueinander einhalten sollen. Doch hier im siebten Wahlbüro von Cachan, einer Vorortgemeinde von Paris, ist die Vorsichtsmaßnahme überflüssig: Mangels Andrang gibt es gar keine Warteschlange. Aufgerufen zum ersten Durchgang der Gemeindewahl, sind viele Wähler zu Hause geblieben.

Zu Mittag lag die Stimmbeteiligung nicht wie üblich bei etwa 23, sondern nur bei 18 Prozent. In Cachan haben sich an diesem Morgen vor allem ältere Personen in das Wahllokal bemüht – oder getraut: "Es ist schon auffällig, dass vor allem die wichtigste Risikogruppe ihre Bürgerpflicht am ehesten wahrnimmt", räumt der Vorsteher des Wahllokals ein.

Am Eingang hat er einen Behälter mit Desinfektionsgel aufstellen lassen. Die Wahlkabinen wurden um 180 Grad gedreht, auch wenn der Wahlvorsteher nicht genau zu erklären vermag, inwiefern dies die Ansteckungsgefahr senken soll. Eine Helferin schubst die obligatorisch präsentierte Identitätskarte mit dem Fingernagel von sich weg, als handle es sich um Rattengift. Eine der raren Wählerinnen zückt ihren eigenen Kugelschreiber, um sich ins Register einzutragen. Das hatte Premierminister Edouard Philippe am Vorabend ausdrücklich erlaubt.

Phase drei in der Virusbekämpfung

Zugleich hatte er die seit Wochen erwartete Phase drei der Virusbekämpfung ausgerufen. Nicht einfach im Land der Gastronomen: Restaurants und Bars bleiben in Frankreich ab sofort geschlossen. Die Zahl der Covid-19 nimmt derweil landesweit dramatisch zu. Mit Brune Poirson kam am Wochenende eine zweite befallene Ministerin in Quarantäne.

Viele Franzosen fragen sich: Warum hält die Staatsführung dann an den Wahlen fest? In den sozialen Medien beteuern viele Wahlberechtigte, sie gingen "sicher" nicht wählen. Dazu gibt es Hashtags wie #ReportezLesMunicipales – vertagt die Gemeindewahlen.

Ein Gegenappell lautet dagegen: "Ich lasse nicht ein Virus über meinen Bürgermeister entscheiden." Unweit vom Wahllokal in Cachan entstanden am Sonntagmorgen durchaus Warteschlangen – etwa vor dem Tabakladen Petit Robinson oder vor der Bäckerei Croissant Doré. Den Sicherheitsabstand von einem Meter hielt dabei niemand ein.

Mehr Disziplin gefordert

Premier Philippe hatte am Vortag an seine Landsleute appelliert, "mehr Disziplin" zu zeigen. Eine Ärztekollektiv warf der Regierung allerdings vor, sie verwässere mit dem Festhalten an den Wahlen ihre eigene Botschaft, dass man sich besser schütze solle. Unsicher ist, ob der zweite Wahlgang in einer Woche stattfinden wird. Diese Frage stellen nun selbst die konservativen Republikaner, die in den letzten Wochen Druck auf Präsident Emmanuel Macron ausgeübt hatten, die Gemeindewahltermine beizubehalten. Vielleicht auch, weil sie mit einem guten Abschneiden rechneten. Macron, dem eine Wahlschlappe vorausgesagt wurde, hielt an dem Urnengang fest, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, er vertage die Wahl aus politischen Gründen.

Kommunalwahlen in Bayern

Die Diskussionen in Bayern vorab verliefen ähnlich. Auch die CSU steht stark unter Druck. Viele bayrische Wählerinnen und Wähler entschieden sich, dafür auf Briefwahl umzusteigen. In der bayerischen Landeshauptstadt München zeichnete sich am Vormittag deshalb sogar eine Überraschung ab: Bisher haben sich mehr Menschen an der Kommunalwahl beteiligt als zuletzt vor sechs Jahren. Nach Angaben der Stadt München hatten am Sonntag bis 10 Uhr einschließlich der Briefwähler 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in der bayerischen Landeshauptstadt abgegeben. 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 26,3 Prozent. (Stefan Brändle aus Cachan, red, 15.3.2020)