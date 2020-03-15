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BOSNISCH/KROATISCH/SERBISCH

Šta je koronavirus?

Koronavirs se zove Sars-CoV-2, a oboljenje koje on prouzrokuje je Covid-19. Većina oboljelih se zarazi i ozdravi, slično kao i kod ostalih gripalnih infekcija. Pod velikim rizikom da razviju ozbiljne simptome (kao sto je upala pluća) su stariji ljudi i oni sa zdravstvenim problemima kao što su: visok krvni pritisak, srčane bolesti, bolesti pluća ili dijabetes. U ovoj grupi je do sada zablježeno najviše smrtnih slučajeva.

SARS-CoV-2 se prenosi sa osobe na osobu. Zarazni mogu biti sekreti disajnih puteva poput šlajma, pljuvačke i sline, koji se prenose kašljom ili kijanjem. Prenos virusa je takodje moguć ako bolesna i zdrava osoba dodiruju iste predmete. Zarazne mogu biti i izlučevine poput mokraće i stolice ili tjelesne tekućine poput krvi.

Šta to znači za mene i moj život?

Vlasti Republike Austrije su poduzele mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje koronavirusa. Od 16.3. sve prodavnice koje nisu neophodne za zadovoljavanje osnovnih potreba će biti zatvorene, takodje restorani i kafići. Supermarketi, drogerije, apoteke i trafike ostaju otvorene.

Škole i vrtići su zatvoreni.

Poslodavci se pozivaju da zaposlenima omoguće rad od kuće.

Posjete u bonicama su zabranjene, osim posjeta djeci ili osobama na odeljenjima za palijativno zbrinjavanje.

Gradjani se mole da izlaze na ulicu samo ako je to "nužno potrebno".

Gdje mogu naći detaljnije informacije?

Informacje o virusu Sars-Cov-2, o simptomima, kao i o preduzetim mjerama protov širenja virusa možete naći ovdje:

Informacije gradske uprave grada Beča

Informacije koje nudi Integratiosnfods

Aplikacija koja nudi titlove informativnih emisija ORFa.





TÜRKISCH

Corona Virüsü Nedir?

Sars-Cov-2 virüsünün yol açtığı hastalığın ismi Covid-19. Hasta olanların büyük kısmı genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde hastalığı geçirir ve iyileşir. Hastalık akciğer intihabı gibi ağır hastalığa da sebep olabilir. Bu durum özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve ileri yaştaki insanları etkiliyor ve ölüm vakalarına sebep olduğu görünüyor. Hastalık diğer solunum salgınları gibi öksürük, hapşırık, gülme ve konuşma sırasında çevreye saçılan damlacıklar tarafından veya hasta olan insanların kullandığı eşyaları kullanan insanlardan insanlara bulaşıyor. Dışkı yada idrar ve kan gibi diğer vücut sıvıları tarafından da insandan insana bulaşabilir.

Bu durum benim için ne demek?

13 Mart’ta Avusturya hükümeti insanların günlük hayatını büyük bir şekilde etkileyen bir duyuru yaptı. 16 Mart Pazartesi gününden itibaren Eczaneler, gıda ürünleri satan marketler ve Tabak Trafik’ler gibi yerler dışında bütün iş yerleri ve okullar kapalı kalacaktır. 17 Mart Salı gününden itibaren Barlar ve Lokantalar, Spor sahaları ve oyun yerleri de kapalı kalacaklar ve polis tarafından bu durum kontrol edilecektir. İş verenlerin elemanlarına mümkün mertebe evde çalışmaları için imkan sunmaları gerekiyor.

Hastane ziyaretleri yasaklandı. Sadece son anlarını yaşayan hastalar ve hastanede kalan çocuklara moral ve destek ziyaretleri yapılabilir.

Bütün vatandaşlar sağduyulu davranmaya çağrılıyor. Sosyal faaliyetlerinizi azaltmaya çalışın ve mümkün oldukça evde kalın. El sıkışmaktan kaçının ve özellikle yaşlı insanları korumak niyetiyle onlar ile görüşmekten sakının.

Başka bilgileri nerede bulabilirim?

Hastalığın belirtileri, günlük hayatınızdaki sınırlamaları ve davranış önerileri için ana dilinizde Covid-19 hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz:

Stadt Wien

Integrationsfonds





RUSSISCH

Что такое коронавирус?

Вирус называется Sars-CoV-2, а Covid-19 – это заболевание, которое его вызывает. Большинство пострадавших заражаются и переносят эту болезнь, как любую другую простуду и выздоравливают. Тяжелые формы проявляются в виде пневмонии. Как оказывается, в первую очередь он влияет на пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, а также несет ответственность за смерть многих людей.

Передача происходит капельным путем при кашле, чихании или разговоре. Передача также возможна, если больной и здоровый касаются одного и того же объекта. Такие выделения, как моча или стул, а также биологические жидкости, такие как кровь, также могут быть заразными.

Что это значит для меня?

13 марта австрийское правительство объявило о жестких ограничениях на общественную жизнь. С понедельника 16.3. все магазины остаются закрытыми (кроме аптек, продуктовых и табачных магазинов), бары и рестораны закрываются со вторника, 17.03.

Школы и детские сады также закрыты.

С понедельника, 16.03, вводится комендантский час и будет контролироваться полицией.

Работодателям рекомендуется разрешить своим сотрудникам работать удаленно.

Посещение больниц не допускается, есть исключения для детей и паллиативной помощи.

Всем гражданам рекомендуется свести все свои социальные контакты к минимуму. Это означает, что по возможности вы должны оставаться дома, отказаться от рукопожатий и, прежде всего, избегать контактов с пожилыми людьми, чтобы защитить эту наиболее уязвимую группу населения.

Где я могу найти больше информации?

Информация на вашем родном языке о симптомах Covid-19, ограничениях в общественной жизни и рекомендациях по поведению можно найти здесь:



Интеграционный фонд города Вены (Integrationsfonds)

Это приложение предлагает субтитры для передач ORF

(Der Standard, 15.3.2020)