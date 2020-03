Aktuelles zum Coronavirus, Im Schatten der Angst, Die Tricks der Hotels und Restaurants, Kulturmontag und The Other Side of Everything – mit Radiotipps

Leonie von Hase, 35 und Mama eines zweijährigen Sohnes, will Miss Germany werden – "Misswahl im Wandel", 19.40 Uhr, Arte. Foto: MGC-Miss Germany Coporation/Ya

19.40 REPORTAGE

Re: Misswahl im Wandel – Vom Ende der Bikinirunde Leonie, 35 und Mutter, ist keine klassische Misswahl-Teilnehmerin. Ihr Alter wäre vor einem Jahr noch ein Ausschlusskriterium gewesen. Aber nun werden laut Veranstalter authentische Frauen gesucht, die eine Botschaft haben. Bis 20.10, Arte

20.15 SONDERSENDUNG

ORF 3 Aktuell zum Coronavirus Die Sendung berichtet über die aktuellen Entwicklungen. Bis 21.50, ORF3

20.15 PSYCHODRAMA

Im Schatten der Angst (Ö/D 2019, Till Endemann) Psychiaterin Karla Eckhardt soll beurteilen, ob der bekannte Architekt Carsten Spanger schuldfähig ist. Er hatte eine Frau in seinem Keller gefesselt und in Todesangst versetzt. Karla diagnostiziert bei ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Bis 21.45, ZDF

21.00 TALK

Hart, aber fair: Die Corona-Krise – Wo stehen wir, was kommt noch? Gäste bei Frank Plasberg: Peter Altmaier (CDU), Anja Kohl (Börsenexpertin), Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe), Ulrike Scheuer(Psychologin), Bernd Niemeier (Hotelier), Frank Bräutigam (Rechtsexperte). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema: Corona – das Leben ist anders Christoph Feurstein präsentiert Themen rund ums Virus, dazu ist Brigitte Lueger-Schuster zu Gast im Studio. Bis 22.00, ORF 2

21.50 THEMENMONTAG

Die Tricks der Hotels und Restaurants Schon bei der Hotelbuchung lauern erste Gefahren. Buchungsportale tricksen mit gekauften Bewertungen, auch in vielen Restaurants werden Gäste über den Tisch gezogen. Ab 22.40 Uhr begleitet Lothar Zimmermann Lebensmittelkontrolleure bei ihren Besuchen durch Supermärkte, Kantinen, Gaststätten. Bis 23.30, ORF 3

22.25 DOKUMENTATION

Fahrrad gegen Auto – Eine Straßenschlacht Der schwedische Journalist und Regisseur Fredrik Gertten vergleicht in seinem Dokumentarfilm fahrradfreundliche Großstädte mit Städten, wo Radfahrer kaum eine Chance haben. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag über Gesellschaft und Kulturbetrieb in der Corona-Krise. Außerdem die Doku Die Abschaffung der Geschlechter.Immer mehr Produkte sind vermeintlich auf Männlein oder Weiblein abgestimmt. Heute gibt es für Mädchen rosa Autos, für Burschen blaue. Bis 0.00, ORF 2

0.15 DOKUMENTARFILM

The Other Side of Everything (D 2015, Mila Turajlic) Die serbische Filmemacherin erzählt anhand der Geschichte einer Wohnung im Herzen von Belgrad, der Wohnung, in der sie geboren wurde, die Geschichte Serbiens. Der Film ist auch eine Auseinandersetzung mit ihrer politisch engagierten Mutter über die Frage, wie man richtig lebt und inwieweit politisches Engagement dazugehört. Bis 2.00, Arte