Wir befinden uns im Jahr 2020 n. Chr. Der ganze Sport steht still. Der ganze Sport? Nein! In England fanden in Bath und Liverpool große Laufveranstaltungen statt. In Liverpool und Bath fanden Halb-Marathons mit tausenden Läufern statt.

Ein wenig hat sich die Coronavirus-Pandemie aber auch auf der Insel herumgesprochen. Die Premier League, die zweitklassige Championship und auch die dritte und vierte Liga haben den Spielbetrieb bis mindestens Anfang April ausgesetzt. In der fünften Liga fanden am Wochenende hingegen mehrere Partien statt. (red, 15.3.2020)

