Benny Gantz könnte nun doch noch israelischer Premier werden. Foto: AP / Scheiner

Tel Aviv – Israels Präsident Reuven Rivlin hat am Sonntag angekündigt, den bisherigen Oppositionschef Benny Gantz mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen. Der offizielle Schritt dazu soll am Montag erfolgen. Kurz zuvor hatte die Arabische "Gemeinsame Liste" angekündigt, eine Regierung unter dem früheren Armeechef Gantz tolerieren zu wollen. Auch der ehemalige Verbündete des aktuellen Premiers Benjamin Netanjahu, der Rechtspolitiker Avigdor Lieberman hatte die Unterstützung seiner Liste "Unser Haus Israel" in Aussicht gestellt. Mit den Stimmen beider Parteien würde eine Regierung unter Gantz auf 61 der 120 Sitze in der Knesset kommen.

Für den bisherigen Premier Benajmin Netanjahu würde es hingegen ein Ende seiner seit 2009 andauernden zweiten Amtszeit und die wahrscheinliche jusristische Verfolgung bedeuten. Netanjahu ist wegen mehrerer Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Korruption und Bestechlichkeit angeklagt. Bisher hatte er unter Verweis auf die Amtsimmunität und unter Nutzung seines Regierungs-Einflusses immer wieder einen Prozess hinauszögern können.

Zuletzt hatte es für Netanjahu, dessen Likud-Block die Wahlen am 2. März auf Platz eins beendet hatte, wieder besser ausgesehen. Er hatte mit Blick auf die Verbreitung des Coronavirus mit einer Einheitsregierung unter seiner Führung spekuliert. Vor der Wahl im März hatten Urnengänge im April und September zweimal ein Patt zwischen den beiden großen Blöcken um Netanjahus Rechtskoalition und Gantz' Mitte-Block ergeben. (mesc, 15.3.2020)