"Counter-Strike: Global Offensive" profitierte vom Steam-Ansturm am Wochenende. Foto: Steam

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie bleiben weltweit mehr und mehr Menschen daheim. Und zumindest ein Teil davon verbringt diese Zeit in der Gaming-Welt. Denn die Streaming-Plattform Steam hat nach dem Wochenende einen neuen Zugriffsrekord vermeldet. Am Sonntag waren erstmals mehr als 20 Millionen Nutzer gleichzeitig online, nämlich 20.313.451. Rund 6,4 Millionen davon haben auch aktiv gespielt.

Klassiker vorne dabei

Nachdem sich die Releases in dieser Woche in Grenzen hielten, profitierten davon in erster Linie Klassiker, wie "The Verge" berichtet: Gleich 1.024.825 Gamer spielten gleichzeitig Counter-Strike: Global Offensive, ebenfalls Rekord. Dota 2 (701.632) und PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG, 515.050) folgten dahinter.

Erst im Februar hatte Steam zum ersten Mal die 19-Millionen-Marke geknackt. Aufgrund der Corona-Isolation könnte der nächste Rekord auch schnell fallen. (red, 16.3.2020)