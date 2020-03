Bei Wellingtons 3:0-Sieg gegen Melbourne am Sonntag wurde noch fleißig gruppengekuschelt, laut australischem Gesetz müssen alle Beteiligten nun in eine vierzehntägige Quarantäne. Foto: imago images/AAP

Canberra – Die australische A-League setzt ihren Spielbetrieb trotz der Corona-Pandemie fort. Wie der Fußballverband FFA am Montag entschied, werden die weiteren Begegnungen ohne Zuschauer ausgetragen, obwohl zwei der elf Teams vor einer Quarantäne stehen. In der A-League spielen zehn australische und ein neuseeländisches Team.

"Die Gesundheit und Sicherheit der Fußballgemeinschaft sind von größter Bedeutung", sagte FFA-Vorstandschef James Johnson. "Wir werden mit der Regierung weiter eng zusammenarbeiten und Rat suchen, wenn sich die Situation ändert."

Phoenix und Victory vor Quarantäne

In den kommenden Wochen ergeben sich für die Teams aber einige Probleme. Nach einer seit Mitternacht gültigen Regel der australischen Regierung müssen die Spieler von Wellington Phoenix und von Melbourne Victory in eine vierzehntägige Quarantäne. Beide Mannschaften schafften es nach ihrer Begegnung in der neuseeländischen Hauptstadt am Sonntag nicht rechtzeitig nach Australien, wo ihre nächsten Spiele stattfinden sollen. (sid, 16.3.2020)