Es ist ein Ratschlag, der in den vergangenen Tagen auch von der österreichischen Regierung mit aller Eindringlichkeit wiederholt wurde: Wer irgendwie kann, soll von zuhause arbeiten. Damit dabei die interne Kommunikation und Planung aufrecht erhalten bleiben kann, geht mit dem Wechsel ins Homeoffice bei vielen auch die Nutzung neuer Programme einher. Zusammenarbeits-Tools wie Slack, Google Hangouts oder auch Microsoft Teams erleben derzeit also einen regelrechten Ansturm – und der führt nun zu Problemen.



Probleme

Auf einem seiner Twitter-Accounts bestätigt Microsoft am Montagvormittag Probleme bei der Versendung von Nachrichten via Teams. Man untersuche das Problem derzeit, heißt es in der Mitteilung. Für viele Unternehmen kommt dieser Vorfall zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, sind sie doch erst in der Einlernphase bei der Nutzung dieser Tools.

Auch wenn Microsoft dies nicht offiziell bestätigt, der zeitliche Ablauf legt nahe, dass die Server des Unternehmens mit dem Ansturm neuer Nutzer überfordert sind. Immerhin sind die Probleme just zu jenem Zeitpunkt losgegangen, als die Arbeitswoche in Europa begonnen hat. Neben Firmen nutzen mittlerweile auch viele Bildungseinrichtungen Teams oder ähnliche Tools. Von anderen Anbietern sind derzeit noch keine Probleme bekannt.

Hintergrund

Auch jenseits des aktuellen Nutzerschubs ist Microsoft Teams zuletzt stark gewachsen. So soll das Zusammenarbeits-Tool mittlerweile das lange in diesem Bereich dominierende Slack bei der User-Zahl abgehängt haben. (apo, 16.03.2020)