Pool-Lösung mit ORF und APA, andere Medien können ihre Fragen via E-Mail einreichen

Die Regierung schränkt die Teilnahme von Medien an ihren Pressekonferenzen wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ein. Foto: APA/Georg Hochmuth

Wien – Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wird die Regierung auch die Teilnahme von Medien an ihren Pressekonferenzen einschränken. Sämtliche Medientermine der Regierung werden ab sofort im Kanzleramt stattfinden, teilte der Bundespressedienst am Sonntag mit. Vor Ort teilnehmen können nur noch ORF und APA. Andere Medien können ihre Fragen via E-Mail einreichen.

Sämtliches audiovisuelles Material der Pressekonferenzen der Regierung wird den Medien in Kooperation mit dem ORF und der APA-Austria Presse Agentur kostenlos zur Verfügung gestellt. Audiovisuelles Material in Sendequalität kommt demnach vom ORF, auch die APA wird Livestreaming und audiovisuelles Material kostenlos zur Verfügung stellen. Das Kanzleramt bietet außerdem weiterhin seinen Fotoservice.

Elektronische Anfragen

Redakteurinnen und Redakteure anderer Medien können ihre Fragen an die Regierung vorab und während einer Pressekonferenz per E-Mail an die APA-Innenpolitik übermitteln.

Der Bundespressedienst warb in einer Aussendung am Sonntag um Verständnis der Medien für die Einschränkungen: "Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz Ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jener der anderen Medienunternehmen sowie des Bundeskanzleramtes." (APA, 16.3.2020)