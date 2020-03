Der Wiener Grant ist auch in Corona-Zeiten zu spüren. So amüsierte eine Bewohnerin das Netz, als sie die Gesangseinlage des Nachbarn mit harschen Worten kritisierte. Die Restaurants sind ab Dienstag geschlossen. Wir haben uns umgehört, was das für Lieferdienste bedeutet. Google beeilt sich, die Realität an Trumps leere Versprechen anzupassen, und bastelt an einem Infoportal über das Coronavirus. Ein tschechisches Spital wird Opfer eines Erpressungstrojaners. Ein besonders ehrloser Angriff, weil das Universitäts-Krankenhaus in Brünn zu den wichtigsten Einrichtungen für SARS-CoV-2-Tests gehört. Hamsterkäufe wirken sich auch auf das Online-Geschäft aus: Amazon warnt vor einem Haushaltswaren-Engpass und längeren Lieferzeiten. Viel Vergnügen beim Lesen und gesund bleiben!

[Netzhit] "So schön ist das auch net!": Wienerin grantig über Corona-Balkonkonzert

[Lieferdienste] Restaurants ab Dienstag geschlossen: Kann man dann noch Essen bestellen?

[Bizzar] Coronavirus: Google beeilt sich, Realität an Trumps leere Versprechen anzupassen

[Keine Scham] Mitten in der Corona-Krise: Tschechisches Spital wird Opfer von Erpressungstrojaner

[Warnung] Online-Hamsterkäufe: Amazon warnt vor Haushaltswaren-Engpass und längeren Lieferzeiten

[IT] Coronavirus: Microsoft Teams von Homeoffice-Ansturm überfordert

[Zeitvertreib] Pornoplattformen mit deutlich mehr Zugriffen und Interesse nach Coronavirus-Szenen

[Umgehört] Menschen erzählen, wieso sie tausende Euro für Mikrotransaktionen ausgeben