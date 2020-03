In internen Dokumenten stehen Regeln zur Unterdrückung von "nicht attraktiven" Inhalten, berichtet "The Intercept"

Die Enthüllungen werfen kein gutes Licht auf Tiktok. Foto: Reuters

Tiktok, die Videoapp der chinesischen Firma Bytedance ist der nächste Hype am Messengerhimmel. Rund 500 Millionen aktive User soll die Plattform bereits weltweit versammeln. Und gerade in Zeiten, in denen in immer mehr Ländern aufgrund des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen erlassen werden, dürfte die Nutzung weiter zunehmen.

Doch im Hintegrund operiert man offenbar mit extrem strikter Zensur, wie nun The Intercept aufdeckt. Dort ist man an interne Dokumente gekommen, die ursprünglich in chinesischer Sprache verfasst worden und später für internationale Standorte übersetzt worden sein dürften. Moderatoren werden darin unter anderem aufgefordert, gegen "hässliche", arme und behinderte Nutzer vorzugehen. Das Unternehmen beschwichtigt und erklärt, dass die Informationen veraltet seien.

Gegen Dünne, Dicke und Kleinwüchsigkeit

Die Vorgaben stehen freilich in starkem Kontrast zur Funktion von Tiktok – speziell außerhalb Chinas – als Plattform für individuellen Ausdruck und Kreativität. Wenig verwunderlich ist, dass man in der Volksrepublik gegen politische Kritik an der Regierung vorgeht, wie es dort praktisch bei allen Plattformen geschieht.

So heißt es etwa in einem Dokument, dass man Beiträge, die Menschen, sehr dünn, sehr dick sind oder körperliche Deformationen aufweisen, unterdrücken solle. Diese Regel umfasst demnach auch "offensichtliche Bierbäuche", macht aber auch nicht vor fehlenden Zähnen, Kleinwüchsigkeit, älteren Menschen mit "zu vielen Falten" oder Augenkrankheiten Halt.

Unsichtbarkeit für "nicht attraktive Inhalte"

Als Begründung wird angegeben, dass ein "nicht gutes" Aussehen des Verfassers in Videos, in denen dieser im Fokus steht, zu weniger "attraktiven" Inhalten führe, die man anderen Nutzern nicht zumuten wolle.

Weiters ist auch eine Regelung gegen "heruntergekommene" und "verfallene" Aufnahmeumgebungen. Explizit erwähnt werden hier "Slums" und "rurale Umgebungen", wobei Ausnahmen für "schöne Landschaften" möglich seien.

Videos, die von diesen Regeln erfasst werden, sollen nicht zwangsweise gelöscht, aber dem Vorschlagsalgorithmen im "Für dich"-Bereich entzogen werden. Wer nicht bereits eine große Anhängerschaft hat, bleibt damit quasi unsichtbar. Ziel ist es, auf diese Weise Tiktok möglichst attraktiv für neue Nutzer zu halten.

Regeln sollen nicht mehr aktuell sein

Gegenüber The Information heißt es Seitens Tiktok, dass viele dieser Regeln entweder nicht mehr in Kraft sind oder gar nie angewandt wurden – ohne aber weiter ins Detail zu gehen. Sie seien unter anderem als Maßnahme gegen Cyberbullying gedacht gewesen. Laut den Recherchen des Mediums war zumindest ein Teil der Vorgaben noch bis circa Ende 2019 in Umsetzung.

Damals berichtete bereits Netzpolitik.org von Zensurpraktiken auf der Plattform, basierend auf einer Quelle aus dem Unternehmen. Inwiefern die Vorgaben an die Moderatoren dazu beitragen, Belästigung zu unterbinden, wenn sie offenbar die Opfer ausblenden, statt Täter zu bestrafen, blieb unbeantwortet.

Wenig Mitsprache für internationale Büros

Auch weitere Praktiken, die zumindest für China gelten, legt The Intercept offen. Wer etwa politisch brisante Themen wie die Niederschlagung von Protesten am Tiananmen-Platz und Tibet aufbringt oder konkurrierende Portale zu häufig nennt, riskiert eine permanente Sperre.

Laut internen Quellen haben internationale Büros des Konzerns kaum Einfluss auf die Entwicklung des Reglements. Dieses wird in China erarbeitet und anschließend an die 12 weltweiten Standorte ausgespielt und – soweit der Führung genehm – angepasst. Das passiert mitunter sehr kurzfristig und führt auch zu vielen vagen Formulierungen in den Nutzungsbedingungen, die breiten Interpretationsspielraum für den Eingriff der Moderatoren lassen. (gpi, 16.03.2020)