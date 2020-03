Nicht aus dem Haus müssen und trotzdem medizinisch versorgt werden: In der Coronakrise ist plötzlich sehr vieles auch telefonisch und online möglich.

Es sind stets die Krisenzeiten, die psychisch belasteten Menschen zu schaffen machen. All jene, die regelmäßig psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, können das auch weiter tun. Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in Österreich hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) heute in Zusammenarbeit mit sämtlichen Partnern ein rasches und unbürokratisches Maßnahmenpaket für alle Patientinnen und Patienten geschnürt:

Konkret bedeutet das: