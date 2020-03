Peugeot EX1 (2010)

Mit dem EX1 brach Peugeot gleich eine Reihe von Rekorden – und das sicherheitshalber dort, wo man sich den meisten Erfolg versprach, in China nämlich. Dort meisterte man sowohl die Achtel- als auch die Viertelmeile schneller als die Konkurrenz, schaffte in 3,49 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h und war damit das sprintstärkste E-Auto. Der Zweisitzer hat je einen E-Motor an der Vorder- und der (auch wieder fast dreiradlermäßigen) Hinterachse. Beide verfügen über eine Systemleistung von 250 kW, 340 PS.

Die Studie war auch ein Fingerzeig auf die Geschäftsvorhaben von Peugeot. Bis 2015, ventilierte man damals, wolle man jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge in China absetzen. Nur zum Vergleich: 2018 setzte Peugeot in China und Südostasien 163.000 Fahrzeuge ab und freute sich über den Zuwachs von fast sieben Prozent. 2019 hieß es, dass Peugeot mit seinem chinesischen Partner Dongfeng, wegen rückläufiger Absätze, die Anzahl der Mitarbeiter in China auf 4.000 halbieren möchte.