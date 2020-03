Es gibt für finnisches Kalsarikännit natürlich auch ein Emoji. Foto: Finland Toolbox

Beim finnischen Wort "Kalsarikännit" handelt es sich um einen Begriff, der viele Menschen angesichts ihrer aktuellen Lebensumstände bedroht. Man könnte ihn folgendermaßen übersetzen: "Sich allein zu Hause in der Unterwäsche betrinken, ohne die Absicht zu verfolgen, das Haus zu verlassen." Anders gesagt, bei "Kalsarikännit" handelt es sich um den so genannten "Unterhosensuff".

Wir haben es mit einer Gefahr zu tun, die über die Generationen nicht nur traditionell viele Bummelstudenten davon abhält, zumindest am Nachmittag kurz im Café neben der Uni vorbeizuschauen. Viellleicht ist nach den Lehrveranstaltungen ja irgendwo in der Stadt etwas los. Ein bisserl was geht immer. Alkohol-Tinder funktioniert mit dem Handy allerdings ohnehin schon lange von zu Hause aus in der Untergatte.

Heimarbeit und Kühlschrank

Mit der aktuell notwendigen biologischen und ökonomischen Überlebensform des Home Office wird nun aber zusätzlich eine frisch aus dem Großraumbüro kommende, scheinbar längst sittlich gefestigte Gruppe bereits Erwerbstätiger herausgefordert, dem inneren Schweinehund nicht und unter keinen Umständen seinen Lauf zu lassen.

Obwohl das natürlich lustig wäre, reden wir jetzt nicht in erster Linie von betrunkenen Telefonsex- oder Callcenter-Jobs: Man kommt auch während anderer Heimarbeiten leider sehr oft an möglichen Brennpunkten charakterlicher Verwahrlosung wie dem Kühlschrank oder der Hausbar vorbei. Und auch der Sportkanal lockt derzeit mit einer kleinen Blechbierpause und Spielwiederholungen aus der deutschen Bundesliga der Nullerjahre.

Zwanglose Freizeitgestalung

Nein, "Kalsarikännit" muss vielmehr als geflügeltes Wort gewertet werden, das zwar wörtlich bedeutet, sich stil- und würdelos wegzuhacken. Wirklich gemeint ist damit allerdings eine Freizeitgestaltung ohne jedwede Zwänge, die vorzugsweise ohne soziale Kontakte und die Rücksichtnahme auf andere Personen ausgeübt werden kann. Das schließt natürlich die Gefahr eines Kühlschrankbesuchs, die Sichtung der Hausbar und Blechbier vor dem Fernseher nicht vollständig aus. (18. 3. 2020)