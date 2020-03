Der am Tourette-Syndrom leidende Vincent (Florian David Fitz, schrieb auch das Originaldrehbuch) landet nach dem Tod seiner Mutter in einer Klinik für psychisch Kranke. Dort trifft er die Magersüchtige Marie (Karoline Herfurth) und den Zwangsneurotiker Alexander (Johannes Allmayer). Gemeinsam brechen sie aus der Klinik aus und machen sich in einem gestohlenen Auto auf Richtung Italien. ("Vincent will Meer", Regie: Ralf Huettner, Deutschland 2010)