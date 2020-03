In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: XO Beef Foto: Tobias Müller

Quarantäne ist kein Grund, nicht gut zu essen. Auch wer das Haus gar nicht verlassen möchte, kann köstlichen Käse, gereifte Steaks und frischen Fisch genießen, sich durch Meeresfrüchte-Dosen kosten oder endlich in aller Ruhe ein chinesisches Festmahl kochen.

Gemeinsam mit meiner Kollegin Nina Wessely habe ich hier eine kleine Liste zusammengestellt mit Online- und Liefershops und solchen, die es gerade geworden sind. Im Idealfall bekommen Sie hier nicht nur hervorragenden Produkte, die das Zu-Hause-Sein deutlich angenehmer machen, sondern helfen auch noch Leuten, die unter dem Wegfall des Gastro-Umsatzes gerade ziemlich zu leiden haben.

Die Liste ist selbstverständlich nicht vollständig, sondern enthält Läden, in denen wir auch dann gerne kaufen, wenn grad nicht globale Pandemie ist – und von denen wir wissen, dass sie versenden. Rufen Sie den kleinen Händler Ihrer Wahl einfach an, er bietet vielleicht jetzt auch Zustellung an. Und wenn Sie einen guten Onlineshop oder Lieferanten kennen, posten Sie!

Nunu Kaller listet auf ihrer Webseite zudem Kontakte von österreichischen Unternehmen auf, die online versenden. Von Lebensmitteln bis hin zu Kinderspielzeug.

PS: Ich habe übrigens bei beiden der angeführten ausländischen Onlineshops – dem norditalienischen (si) und dem britischen – am 16.3. eingekauft, bezahlt und keine Fehlermeldung erhalten, ich gehe also davon aus, dass sie derzeit noch liefern.





Fleisch: XO Beef, Wagyuhof und Wiesbauer Gourmet

Der Mensch lebt nicht nur von Bohnen und Pasta allein (oder zumindest die meisten nicht). Wenn ihnen in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen nach Fleisch ist, dann gibt es wenig erfreulicheres, als wenn die Kiste von XO Beef kommt. Die Firma verkauft Fleisch von einst mehr als zehn Jahre alten glücklichen österreichischen Kühen, in fantastischer Qualität, dank Gastro-Umsatzeinbruchs derzeit noch besser gereift und zu mehr als fairen Preisen. Pandemie hin oder her, immer der Steakdealer meines Vertrauens.

Wer jetzt nicht auf sein Wagyu Beef verzichten (oder es endlich mal probieren) möchte, kann sich vertrauensvoll an den Wagyu Hof in Niederösterreich wenden. Der von mir nicht nur kulinarisch höchst geschätzte Herr Steininger kauft dort gern Schermrippe. Vergleichsweise günstig, auf der Packung steht "Siedefleisch", aber ich kann garantieren, dass es ein großartiges Steak abgibt.

Die größte Auswahl bietet Wiesbauer Gourmet – Rind, Schwein, Lamm und sonst noch ein paar Arten. War bisher bei all meinen Bestellungen ebenfalls immer top Ware.

https://www.xobeef.at

https://wagyu-oesterreich.at

https://www.wiesbauer-gourmet.at

Von mir nicht erprobt, aber mit gutem Ruf:

https://www.labonca.at

https://www.porcella.at





Frischer Fisch: Eishken Estate

Eishken Estate ist einer der besten Fischhändler Österreichs und beliefert ab jetzt auch Privatkunden, zumindest in Wien und der (südlichen) Umgebung. Wer sonst in den Genuss der Ware kommen will, muss auf den Großmarkt rausfahren oder ein Restaurant aufsperren. Und so eine Quarantäne ist die perfekte Gelegenheit, Neues zu lernen, sei es Krabben knacken oder Makrelen filetieren. Anrufen oder E-Mail schreiben.

www.eishken.at

Alter Fisch: Hans Reh und Maitre Philippe

Für Freunde des gut gereiften Fischs gibt es weniger Aufheiterndes, als an einem lauen Quarantäne-Tag feinste spanische Anchovis auf geschlagener Butter zu genießen, Pasta con Scombro zu schlemmen oder etwas eingelegten Meerfenchel zu knabbern. Glücklicherweise bietet Hans Reh, der ziemlich sicher beste Dosenfischhändler Wiens, jetzt auch Versand an. Und Maitre Philippe, ein feiner Deutscher Onlineshop für diverse Delikatessen, liefert sowieso immer schon nach Österreich.

https://www.facebook.com/hansrehvienna/

https://www.maitrephilippe.de





Käse: Kaes.at

Stephan Gruber importiert seit vielen Jahren fantastischen Käse vor allem aus Vorarlberg und der Schweiz. Sein Gruyere und sein Bergkäse sind die besten, die mir östlich des Arlbergs je untergekommen sind, seine Blauschimmel und rinnenden weißen Ziegenkäse machen vielen Franzosen Konkurrenz, und wenn die Quarantäne lang genug dauert, können wir uns auf die Hauszustellung seiner Alpbutter freuen.

https://kaes.at





Zum Würzen

Ein Leben ohne Currypulver ist für Sie vielleicht möglich, aber sinnlos? Vor wenigen Wochen hat Alexandra Hackl den Gewürzshop Curry me Home in der Wiener Rasumofskygasse übernommen. Wer für zu Hause hochwertige Gewürze braucht, kann diese auch online bei ihr bestellen. Wiens Gewürz-Institution Babettes verschickt jetzt ebenfalls.

https://www.currymehome.at

https://babettes.com





Italienisch: Supermari, Donatella, gutessenshop.at

Pasta, Dosentomaten, eingelegte Kapern, Sott'Olio-Gemüse: Mit etwas Vorbereitung fällt einem als italienischen Koch zumindest bei der Essensplanung gar nicht auf, dass Corona-Krise ist. In Wien ist die Supermari (neapolitanische Salami! Setaro Pasta!), der Feinkostladen der Pizza Mari, gerade dabei, einen Onlineshop einzurichten, und ein Anruf bzw. eine Versandanfrage bei den netten Menschen von Donatella schadet bestimmt auch nicht (Cetara-Sardellen! Pasta von Gentile!).

Der nicht sehr hübsche, aber charmant italienische Onlineshop gutessenshop.at ist besser sortiert als die meisten Feinkostläden in Italien.

https://www.supermari.at (per E-Mail bestellen, Webshop im Aufbau)

http://www.donatellafood.eu (telefonisch bestellen)

http://www.gutessenshop.at





Chinesisch bzw. asiatisch

Ein guter Online-Asiate ist nicht nur jetzt wichtig, sondern generell essenziell für alle Menschen, die fernab asiatischer Supermärkte sitzen und verständlicherweise trotzdem nicht auf ihren Mapo Tofu oder Schweinsfüße in Erdnuss-Sauce verzichten wollen. Souschef.uk.co hat die beste mir bekannte Auswahl, verlässlich gute Marken wie Pearl River und Lao Gan Ma und sehr faire Preise. In Österreich oder Deutschland ist mir aber leider kein guter Online-Asiate bekannt. Über Hinweise bin ich dankbar. Aja, und wer Sichuanpfeffer braucht, kann sich vertrauensvoll an den Gerald Zhang wenden.

https://www.souschef.co.uk

https://www.ma-la.shop





Gemüse

Das ist für mich noch ein bissl ein Problem und work in progress. Markta bietet ein bisschen was an, der Robert Brodnjak von Krautwerk, einer der besten Gemüsebauern Ostösterreichs und sonst am Karmelitermarkt, denkt grad über einen Zustellservice nach (Näheres auf seiner Facebook-Seite), und heute früh hat mich eine E-Mail von den netten Menschen vom Gastrohändler Obsthaus Haller erreicht, in der sie schreiben, dass sie ihre Ware jetzt auch Privatkunden in Wien beliefern. Adamah, der bekannteste Biogemüse-Lieferant, nimmt keine neuen Kunden mehr an. Finden Sie den nächsten Gemüsekiste-Lieferanten in Ihrer Gegend und posten Sie ihre Hinweise!

https://markta.at

https://obsthaus.at (E-Mail oder Anruf)

https://www.facebook.com/KRAUTWERK/





Wein und anderes Trinkgut

Glück sei für ihn, "keine Termine und leicht einen sitzen" zu haben, soll Harald Juhnke gesagt haben, gut möglich, dass er so eine Quarantäne also genossen hätte. Die allermeisten Winzer und Weinhandlungen versenden immer gern ihre Ware, rufen Sie also einfach an.

Aus aktuellem Anlass: Der Gumpoldskirchner Weinstein, die Tage der offenen Kellertür Ende März, finden ebenfalls nicht statt. Wer die frisch gefüllten Weine trotzdem probieren möchte, der findet auf der Webseite des Weinstiegs nun stattdessen eine Liste aller Gumpoldskirchner Winzer, die auch online versenden.

https://www.weinstieg.at

https://www.vinonudo.at

https://www.weinskandal.at

https://www.wagners-weinshop.at

https://www.doellerer.at



https://trinkreif.at

https://www.quendler.at

http://wein-polifka.at

http://www.classic-wine.com









Eine noch viel umfangreichere Liste

"Stell dir vor, es ist Krise, und keiner bestellt bei Amazon. Stattdessen besinnen wir uns darauf, dass wir kleine UnternehmerInnen vor Ort unterstützen könnten. Die Läden haben zwar gerade zu, aber hier ist eine Liste derer, die online versenden können."

Nicht viel mehr steht auf der wenige Tage alten Webseite der Aktivistin Nunu Kaller. Darunter folgt eine lange Liste österreichischer Unternehmen, die ihre Produkte online versenden. Kaller aktualisiert die Liste laufend.

www.nunukaller.com