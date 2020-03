Was die massiven Einschränkungen für uns bedeuten, welche Ängste und Sorgen wir haben und wie der Alltag in der Isolation weitergeht

Seit Montag ist das "Corona-Gesetz" in Kraft. Für ganz Österreich wurde eine Ausgangsbeschränkung ausgerufen. Öffentliche Orte wie Spielplätze und Schulen sind geschlossen. Der Handel und die Gastronomie sind extrem eingeschränkt. Die Polizei führt Kontrollen durch, ob sich die Bürger an die Maßnahmen halten. Was diese massiven Einschnitte für uns bedeuten und wie das Leben in der Isolation weitergeht, dazu spreche ich in dieser ersten nicht ganz typischen Podcastfolge unter extremen Umständen mit Chronikredakteurin und Chefin vom Dienst Irene Brickner vom STANDARD. Sie arbeitet, so wie ich, vorübergehend von zu Hause aus. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 16.3.2020)

Wie schlagen Sie sich durch den Alltag in der Isolation? Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA