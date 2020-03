In der Grafik unten sehen sie die bestätigten weltweiten Covid-19-Fälle, wie sie die WHO in ihren Situation Reports täglich veröffentlicht. Die Zahlen zu den genesenen Personen stammen vom Dashboard der Johns-Hopkins-Universität.

Die derzeit in Österreich bestätigten Fälle sind in der unten stehenden Grafik dargestellt. Wie in der Grafik zu den weltweiten Fällen sind sie aufgeteilt in Erkrankte, Genesene und Verstorbene. Diese drei Gruppen ergeben miteinander die Gesamtzahl der bestätigten Fälle.

Die Zahlen wurden zuletzt mindestens zweimal täglich vom Bundesministerium aktualisiert. Wir werden diese Aktualisierungen schnellstmöglich an dieser Stelle abbilden.

Ein wichtiger Indikator für den Erfolg von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ist die Zeit, in der sich die Krankheitsfälle verdoppeln. Derzeit verdoppeln sich die positiv getesteten Fälle in vielen europäischen Staaten alle zwei bis vier Tage. Die Österreich-Daten werden jeweils mit den vollständigen Fallzahlen des Tages nach 15 Uhr ergänzt.

Am Freitag veröffentlichte die Ages eine Berechnung zu einem ähnlichen Parameter: Demnach wird die Verdoppelungszeit der Erkrankten in Österreich auf 3,3 Tage geschätzt. Um diese Zeit zu berechnen, wurden innerösterreichische Übertragungsketten nachvollzogen, es fließen also die Fälle ein, die entweder Folgefälle in Österreich nach sich zogen oder in Österreich angesteckt wurden. Zum Zeitpunkt der Berechnung am Freitag waren das 363 von 433 bekannten Fällen.

Wie sich die österreichischen Covid-19-Fälle auf die Bundesländer aufteilen, sehen Sie in der Grafik weiter unten. Die Zahlen stammen aus denselben Veröffentlichungen des Ministeriums wie die gesamtösterreichischen Werte.