Supermärkte, also Orte, an denen Menschenansammlungen zu erwarten sind, sollte man momentan selten aufsuchen. Gegen einen Spaziergang ist aber nichts einzuwenden, umso besser, wenn man ihn gleich mit der Beschaffung von Nahrungsmitteln verbinden kann. An Bachufern und in Wäldern gibt es noch genug Bärlauch, der sich beispielsweise in Form von Nockerln gut verarbeiten lässt.

Das Rezept haben wir aus dem soeben erschienenen Kochbuch "Geschmackssache" von Roland Essl nachgekocht und final etwas abgewandelt. Der Bärlauchgeschmack ist dabei sehr schwach ausgeprägt, also keine Angst vor dem knofeligen Grünzeug!

Für 4 Personen benötigt man:

300 g griffiges Mehl

ca. 20 Stk. Bärlauchblätter

150 ml Milch

3 Eier

10 g Salz

etwas Muskatnuss

etwas Butter, evtl. Parmesan oder Speckwürfel



