Die besten Zitate aus dem "ZiBSpezial"-Interview von Tirols Landeshauptmann Günther Platter am Freitag, 13. März:

"Wir können nicht verantworten, dass wir lax mit der Situation umgehen."

"Wir sind professionell aufgestellt!"

"Auf Tirolerisch gesagt – wir packen das mit Sicherheit!"

Dies, nachdem Tirol mindestens eine Woche lang lax mit der Situation umgegangen ist, überhaupt nicht professionell aufgestellt war und es mehr als fraglich ist, ob man "das" mit Sicherheit "packen" wird.

In Tirol wurde eine Ausgangssperre verhängt. Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Was ist passiert? In Österreichs Wintersportorten und ganz besonders im Ballermann-Ort Ischgl sind die Nachfahren der Wikinger gute Gäste. Sie fallen in Gruppen ein, machen gern Party und sind durstig. Sie bringen Kohle. Dafür hat man diesen Isländern, Dänen, Schweden und Norwegern jetzt ein kleines Abschiedsgeschenk mitgegeben. Als bekannt wurde, dass eine Ischgler Bar ein Coronavirus-Hotspot war, hat man den Betrieb noch tagelang weiterlaufen lassen. Hunderte Gäste haben das Virus in die nordischen Staaten heimgetragen.

Die isländische Regierung erklärte Ischgl bereits am 5. März zum Virenzentrum. Aber über diesen und andere Orte verhängten die Tiroler erst am 13. März die Quarantäne. Platter gestand, deswegen habe es mit der Tourismusindustrie "riesigen Streit" gegeben. Und was wusste man in der Bundesregierung davon? (Hans Rauscher, 16.3.2020)