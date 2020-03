Hausverwaltungen und etliche Handwerksbetriebe bieten zumindest für Notfälle ihre Dienste an. Auch Aufsperrdienste und Internet-Provider bleiben aktiv

Wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, wird dort mehr kaputt. Für dringende Reparaturen ist aber auch in der Corona-Krise gesorgt, beruhigt die Wiener Wirtschaftskammer. Foto: Imago

Der Teufel schläft bekanntlich nicht – und hält sich auch nicht an behördlich verhängte Ausgangsbeschränkungen. Was bedeutet, dass sich auch allerhand Defekte und Gebrechen im Haushalt ereignen werden, etwa Wasserschäden oder kaputte Heizungen. In solchen Fällen ist rasche Hilfe von Handwerkern gefragt, schließlich muss etwa ein Wasserrohrbruch umgehend behoben werden. Die gute Nachricht dazu kommt aus der Wirtschaftskammer: Es wird zumindest Notdienste für solche Fälle geben.

In großen Wohnanlagen wird zumeist die Hausverwaltung die erste Anlaufstelle sein. "Hausverwaltungen sind in der Regel zeitlich eingeschränkt telefonisch und per E-Mail erreichbar", sagt der Obmann der Wiener Immobilienmakler und Hausverwalter, Michael Pisecky. Für Notfälle sei im Coronavirus-Maßnahmengesetz dafür gesorgt, dass Unternehmen für Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung zur Verfügung stehen. "Allerdings kann es zu längeren Wartezeiten kommen", räumt Pisecky ein.

Installateure und Internet



Wer sich bei Gebrechen von Gas, Wasser oder Heizung selbst um handwerkliche Hilfe kümmern muss, der kann dazu den Installateurfinder auf der Homepage der Wirtschaftskammer bemühen. Dort findet man Installateurbetriebe mit Notdienst nahe dem jeweiligen Wohnort. Was es bei der Inanspruchnahme eines Notdiensts zu beachten gilt, listet die Bundesinnung der Installateure auf ihrem Webauftritt auf. Auch Elektrotechnikbetriebe bieten mitunter 24-Stunden-Service an. Eine Auflistung für die Bundeshauptstadt findet man etwa auf der Seite der Wiener Landesinnung.

Wer Probleme mit dem Internet – zumeist Voraussetzung, um von zu Hause aus arbeiten zu können – hat, bekommt wie üblich Unterstützung über die Servicelines des jeweiligen Anbieters. Auf Anfrage erklärt etwa A1, nötigenfalls Reparaturen auch bei Kunden vor Ort vorzunehmen, nicht jedoch in Quarantänegebieten. Neuinstallationen werden derzeit aber keine durchgeführt.

Technische Ausrüstung



Schwieriger ist es derzeit, an technische Ausrüstung für den Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden zu kommen, da der Elekrofachhandel seine Pforten geschlossen hat. Elektronisches Equipment kann derzeit nur über Handyshops sowie online bezogen werden.

Selbst im Zeiten von Ausgangsbeschränkungen kann es passieren, dass man vor der versperrten Haustür steht, weil man den Schlüssel vergessen hat oder dieser abgebrochen ist. Auch dann ist für die Hilfe eines Schlossers gesorgt, entweder auf www.meinaufsperrdienst.at danach suchen oder die 24-Stunden-Hotline unter der Nummer 0590 900 55 99 anrufen. (aha, 17.3.2020)