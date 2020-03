Das Handy liefert Daten. Viele Daten. Foto: Imago

Noch vor wenigen Tagen wäre die Maßnahme undenkbar gewesen, da sie ein unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre der Kunden ist: Laut einer Meldung der "Kronen Zeitung" stellt A1, das größte Telekomunternehmen des Landes, der Regierung die Bewegungsprofile aller Handynutzer österreichweit zur Verfügung. Das Unternehmen hat dies aus eigenem Antrieb heraus gemacht. Verglichen wurden dabei aktuelle Bewegungsströme mit jenen vor dem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkung. Es ist höchst fraglich, ob dies rechtlich gedeckt ist.

Die Daten sollen dem Krisenstab zeigen, wie und ob die sozialen Kontakte, die für die Verbreitung der neuen Lungenkrankheit verantwortlich sind, abnahmen oder nicht. A1-Sprecher Michael Höfler bestätigte dem STANDARD, dass sein Unternehmen die Bewegungsprofile sammelt, auswertet und der Regierung liefert. Er betont dabei, dass diese Profile anonymisiert weitergegeben werden, also nicht mit Kundendaten verknüpft werden und auch nicht einzelne Personen, sondern nur Gruppen ab 20 Menschen, getrackt werden.

Rechtlich sieht man bei A1 keinerlei Probleme, die Methode sei DSGVO-konform. Auch wird betont, dass die Weitergabe der Profile helfen soll, die "Pandemie einzudämmen".

Wien am Montagnachmittag, ein Tag nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkung. DER STANDARD

Keine Rechtsgrundlage

Laut dem Datenschutzrechtler Christof Tschohl des Research Institute – Digital Human Rights Center gebe es für den Zugriff auf historische Daten keine Rechtsgrundlage. "Da müsste man diese schon konstruieren." Weder aus dem Telekomgesetz noch aus dem Epidemiegesetz ließe sich eine solche Vorgehensweise ableiten. "Aus menschlicher Sicht kann man das schon verstehen. Aber: Der Rechtsstaat verlangt sonst aus guten Gründen Präzision, der Verfassungsgerichtshof zeigt ja, dass das auch streng eingehalten wird", sagt Tschohl im STANDARD-Gespräch.

"Dass das über Bord geworfen wird, da es schnell gehen muss, finde ich schwer problematisch." Aus seiner Sicht brauche es eine Sondermaßnahme. "Als Grundrechtler bestehe ich darauf, nur für diesen Anlassfall eine Regelung zu schaffen – die dann aber auch mit einer Klausel außer Kraft tritt." Das könne auch ganz schnell gehen, "wenn die Experten aus dem Ministerium und das Parlament nur wollen".

China

Derartige Überwachung kommt auch in China im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus zum Einsatz. Da die Regierung in Peking einen "Volkskrieg" gegen das Virus fordert, haben Technologieriesen wie Alibaba und Tencent Handy-Apps auf den Markt gebracht, die die Bewegungen eines Reisenden bis zu einem Monat zurückverfolgen können. Die Benutzer werden als grün, gelb oder rot eingestuft, je nachdem, wie nah sie einer Hochrisikozone kamen. In einigen Städten ist es nun Pflicht, dem Sicherheitspersonal seinen Farbcode zu zeigen, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. In Wenzhou fragen Taxifahrer, Hotels und andere Unternehmen nach dem Code, bevor sie Kunden passieren lassen.

Kritik

Im chinesischen Internet kritisierten deshalb viele Bürger, dass die großen Technologiefirmen Überwachungsmaßnahmen für die Kommunistische Partei übernehmen. Die meisten Beschwerden gab es jedoch darüber, dass grüne Einstufungen aus unerklärlichen Gründen rot werden, was zu einer Zwangsquarantäne von 14 Tagen führen kann.

Für IT-Konzerne, die sich auf Überwachungstechnologien spezialisieren, ist die Pandemie ein positiver Wirtschaftsfaktor: Denn während die meisten Unternehmen ihre Pforten schließen müssen und wirtschaftliche Rückschläge einstecken, sind es die großen IT-Firmen, die von der Lage profitieren – ihre Software und Dienstleistungen sind nämlich gerade auf dem Höhepunkt der Ausbreitung besonders gefragt.

Israel überwacht Nutzer

Das israelische Kabinett hat am frühen Dienstagmorgen die Überwachung von Coronavirus-Infizierten und -Verdachtsfällen beschlossen. Ihre Smartphones sollen überwacht werden, doch auch Nutzer, die sich in der Nähe befunden haben, sollen notifiziert werden. Demnach ist eine Massenüberwachung via Geotracking vorgesehen. Kritik gab es, da das Justizministerium die Maßnahmen zunächst durch das Parlament bringen wollte, dieses aber schlussendlich umgangen wurde.

Auch in Italien und Belgien wirkt aktuell über ähnliche Maßnahmen diskutiert. In Südkorea nutzt die Regierung nebst Smartphone-Tracking auch Daten wie Kreditkartentransaktionen von Infizierten und Aufnahmen von Überwachungskameras. (Markus Sulzbacher, Muzayen Al-Youssef, 17.3.2020)