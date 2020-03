Im Grunde ist die Sache ganz einfach:

Entweder ist jeder von uns Teil des Problems – oder wir sind gemeinsam die Lösung.

Seien Sie mir also nicht böse, wenn mein Verständnis für das immer noch zu hörende Wehklagen, dass just der subjektiv wichtigste Laufbewerb der Saison abgesagt wurde, gleich null ist: Ja, ich verstehe es, wenn man sich ärgert. Das ist legitim. Aber nach so in etwa zehn Minuten sollte ein halbwegs intelligenter Mensch sich dann wieder einkriegen: Es gibt Wichtigeres als die "Big Six" (also die großen sechs Marathons) heuer zu finishen. Oder beim Dorflauf von Gigritspatschen neue persönliche Bestzeit zu laufen. Oder beim Gruppentraining 15 Freunden die Innenstadt zu zeigen: Das geht jetzt eben nicht. Punkt. Leben Sie damit – aber leben Sie. Und damit nicht nur Sie.